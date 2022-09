München - Am Mittwochabend beginnt für Eintracht Frankfurt ein neues Kapitel. Erstmals in der Vereinsgeschichte sind die Hessen, die sich als Europa-League-Sieger für die Königsklasse qualifizierten, in der Champions League mit dabei.

Zum Auftakt wartet auf die Elf von Coach Oliver Glasner nun im ersten Gruppenspiel der portugiesische Topklub Sporting Lissabon.

Zuletzt brachte sich die Eintracht in der Bundesliga bereits in Topform für dieses bevorstehende Champions-League-Debüt. Gegen RB Leipzig siegten die Hessen souverän mit 4:0.

Sporting legte hingegen in Portugal keinen besonders guten Saisonstart hin, obwohl man am zurückliegenden Wochenende mit 2:0 bei Estoril Praia gewinnen konnte. Dennoch liegt der Hauptstadt-Klub mit sieben Punkten nach fünf Spielen schon acht Zähler hinter Tabellenführer Benfica Lissabon.

Mehr zu Eintracht Frankfurt und zur Königsklasse findet ihr unter Champions-League-News.

Wo läuft Eintracht vs. Sporting Lissabon? So könnt ihr das Spiel live verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Eintracht Frankfurt tritt am Mittwoch im Deutsche Bank Park gegen Sporting Lissabon an. Anpfiff der Partie ist am 7. September um 18:45 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Eintracht gegen Sporting Lissabon live im Free-TV übertragen?

Nein, in Deutschland ist die Partie nicht im Free-TV zu sehen.

Champions League live: Kann ich die Partie Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon im Pay-TV sehen - und wo?

Ja, das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Sporting Lissabon ist im Pay-TV zu sehen. Auf dem Sender DAZN, den Sky-, Vodafone- oder MagentaTV-Kunden zu ihrem Abo hinzubuchen können.

Gibt es einen Livestream von Eintracht gegen Sporting?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, kann das via DAZN tun. Dafür ist aber ein Abo nötig.

Kann ich die Partie Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran-Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.