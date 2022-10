München - Für Eintracht Frankfurt steht am 3. Spieltag der Gruppenphase der Champions League eine ganz wichtige Partie an. Die Hessen empfangen im Deutsche Bank Park den englischen Premier-League-Klub Tottenham Hotspur.

Beide Mannschaften haben nach den bisherigen zwei Begegnungen jeweils drei Punkte auf dem Konto, liegen damit in der Tabelle entsprechend auf den Rängen 3 bzw. 2. Genau daher könnte diese Paarung, die es nun gleich zwei Mal hintereinander geben wird (mit wechselndem Heimrecht) eine ganz entscheidende werden, wenn es um den Ausgang in dieser Gruppe geht.

Nachdem Frankfurt zunächst zum Auftakt der Königsklasse mit 0:3 zuhause gegen Sporting Lissabon verlor und anschließend mit 1:0 in Marseille gewann, hat die Mannschaft von Coach Oliver Glasner nun natürlich gegen die Spurs den ersten Champions-League-Heimsieg in der Vereinsgeschichte im Visier.

Wie die Eintracht, so hat auch Tottenham in der laufenden Gruppenphase gegen Sporting verloren (0:2), aber eben bereits davor zum Auftakt gegen Olympique Marseille gewonnen (2:0).

Mehr zu Eintracht Frankfurt und zur Königsklasse findet ihr unter Champions-League-News.

Wo läuft Eintracht vs. Tottenham? So könnt ihr das Spiel live verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Eintracht Frankfurt tritt am Dienstag im Deutsche Bank Park gegen Tottenham Hotspur an. Anpfiff der Partie ist am 4. Oktober um 21 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Eintracht gegen Tottenham Hotspur live im Free-TV übertragen?

Nein, in Deutschland ist die Partie nicht im Free-TV zu sehen.

Champions League live: Kann ich die Partie Eintracht Frankfurt gegen Tottenham im Pay-TV sehen - und wo?

Ja, das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur ist im Pay-TV zu sehen. Auf dem Sender DAZN, den Sky-, Vodafone- oder MagentaTV-Kunden zu ihrem Abo hinzubuchen können.

Gibt es einen Livestream von Eintracht gegen Tottenham?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, kann das via DAZN tun. Dafür ist aber ein Abo nötig.

Kann ich die Partie Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran-Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.