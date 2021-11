München - Auf den FC Bayern München wartet am 4. Spieltag der Champions League erneut Benfica Lissabon. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 21 Uhr. Wir zeigen euch, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

Für den FC Bayern lief es bislang in der Champions-League-Gruppenphase wie am Schnürchen. Die ersten drei Spiele gewann der deutsche Rekordmeister allesamt, kassierte dabei keinen einzigen Gegentreffer. Nun können die Münchner gegen Benfica nach dem 4:0-Erfolg zuletzt in Lissabon mit einem weiteren Sieg einen nächsten Schritt in Richtung K.o.-Phase des Wettbewerbs machen.

Nach der 0:5-Klatsche im DFB-Pokal in Mönchengladbach konnten die Bayern am zurückliegenden Wochenende in der Bundesliga wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Auswärts bei Union Berlin gewann die Elf von Trainer Julian Nagelsmann mit 5:2. Nicht so gut lief es für Benfica bei der Generalprobe für das heutige Spiel. In der portugiesischen Liga kam der Hauptstadt-Klub gegen Estoril Praia nur zu einem 1:1. Dadurch verlor Benfica auch die Tabellenführung.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlight

Das Spiel des 4. Spieltages mit der Partie zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon findet am Dienstag, den 2. November 2021, um 21:00 Uhr in der Allianz Arena statt. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Champions League: FC Bayern vs. Benfica Lissabon live im TV

Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Benfica Lissabon wird nicht im Fernsehen gezeigt. Pay-TV Sender Sky, die in der vergangenen Saison noch Spiele der Königsklasse gezeigt haben, hat die Rechte an die Streaming-Dienste Amazon Prime und DAZN verloren. Das Match wird am Dienstagabend bei Amazon Prime zu sehen sein.

Champions League: FCB vs. Benfica im Livestream

Die Partie wird im Livestream bei Amazon Prime zu sehen sein. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Champions League: Bayern vs. Benfica im Liveticker

Mit unserem Liveticker auf ran.de sind wir natürlich von Beginn an beim Duell dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Champions-League-Highlights: FC Bayern-Benfica

Das ZDF zeigt die Höhepunkte des Champions-League-Spieltags immer am Mittwochabend. Beginn der Sendung ist um 23 Uhr.

