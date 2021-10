Topspiel in Gruppe C: Borussia Dortmund reist als Zweitplatzierter zum Tabellenführer Ajax Amsterdam. Anpfiff in der Johan-Cruyff-Arena ist um 21 Uhr. Wir zeigen euch, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

Sechs Punkte stehen sowohl bei Borussia Dortmund als auch bei Ajax Amsterdam auf dem Konto, bevor sich beide Teams am Dienstag gegenüberstehen. Zudem treffen mit Erling Haaland auf BVB-Seite und Sebastian Haller auf der anderen Seite zwei Topstürmer aufeinander. Haller, der Ex-Frankfurter, erzielte bisher fünf Tore in zwei Spielen und führt die Torjägerliste der Champions League an. Haaland traf bisher nur einmal in der Königklasse, fiel aber zuletzt auch verletzt aus und zeigte am Wochenende in der Bundesliga gegen Mainz seine Klasse und traf doppelt.

Mehr zum BVB und Ajax findest Du unter Champions League News - täglich die neuesten News, Infos, Ergebnisse und Tabellen zur deutschen Fußball-Bundesliga.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlight

Das Spiel des 3. Spieltages mit der Partie zwischen Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund findet am Dienstag, den 19. September 2021, um 21:00 Uhr in der Johan-Cruyff-Arena statt. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Champions League: Ajax Amsterdam vs. Borussia Dortmund live im TV

Das Spiel zwischen Dortmund Lissabon wird nicht im Fernsehen gezeigt. Pay-TV Sender Sky, die in der vergangenen Saison noch Spiele der Königsklasse gezeigt haben, hat die Rechte an die Streaming-Dienste Amazon Prime und DAZN verloren. Das Match wird am Dienstagabend bei Amazon Prime zu sehen sein.

Champions League: Ajax vs. BVB im Livestream

Die Partie wird im Livestream bei Amazon Prime zu sehen sein. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Champions League: Amsterdam vs. Dortmund im Liveticker

Mit unserem Liveticker auf ran.de sind wir natürlich von Beginn an beim Duell dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Champions-League-Highlights: Ajax vs. BVB

Das ZDF zeigt die Höhepunkte des Champions-League-Spieltags immer am Mittwochabend. Beginn der Sendung ist um 23 Uhr.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.