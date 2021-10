Schweres Spiel für RB Leipzig am 3. Spieltag der Champions League. Das Team von Jesse Marsch reist nach Paris. Anpfiff im Parc des Princes ist um 21 Uhr. Wir zeigen euch, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

Es lief bisher in der Champions League noch überhaupt nicht für RB Leipzig. Die ersten zwei Spiele gingen beide verloren. Zudem kassierte das Team bisher bereits acht Gegentore und steht damit am Tabellenende. Paris grüßt dagegen von der Spitze und sammelte bisher vier Punkte. Allerdings muss das starbesetzte Team um Lionel Messi auf Neymar verzichten. Der Brasilianer fehlt mit Leistenproblemen.

Mehr zu PSG und RBL findest Du unter Champions League News - täglich die neuesten News, Infos, Ergebnisse und Tabellen zur deutschen Fußball-Bundesliga.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlight

Das Spiel des 3. Spieltages mit der Partie zwischen Paris Saint-Germain und RB Leipzig findet am Dienstag, den 19. September 2021, um 21:00 Uhr im Parc des Princes statt. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Champions League: Paris Saint-Germain vs. RB Leipzig live im TV

Das Spiel zwischen Dortmund Lissabon wird nicht im Fernsehen gezeigt. Pay-TV Sender Sky, die in der vergangenen Saison noch Spiele der Königsklasse gezeigt haben, hat die Rechte an die Streaming-Dienste Amazon Prime und DAZN verloren. Das Match wird am Dienstagabend bei DAZN zu sehen sein.

Champions League: PSG vs. RBL im Livestream

Die Partie wird im Livestream bei DAZN zu sehen sein. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Champions League: Paris vs. Leipzig im Liveticker

Mit unserem Liveticker auf ran.de sind wir natürlich von Beginn an beim Duell dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Champions-League-Highlights: PSG vs. RBL

Das ZDF zeigt die Höhepunkte des Champions-League-Spieltags immer am Mittwochabend. Beginn der Sendung ist um 23 Uhr.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.