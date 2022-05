München - Real Madrid steht einmal mehr im Finale der Champions League.

Dank eines 3:1 über Manchester City treffen die Königlichen nun am 28. Mai in Paris auf Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Dafür werden sie von der internationalen Presse gefeiert.

Pressestimmen aus Spanien

"Marca": "Real Madrid schreibt die größte Heldengeschichte, die je erzählt wurde."

"El Mundo Deportivo": "Versuchen Sie nicht, es zu erklären, denn ehrlich gesagt gibt es keine Erklärung für das mit Real Madrid und der Champions League. In der 89. Minute waren die Weißen raus und in der 95. Minute standen sie im Finale der Champions League. Ein weiterer wundersamer historischer Abend für Real Madrid im Bernabeu."

"La Vanguardia": "Der Mythos des Bernabeu verschlingt auch Guardiolas City."

"El Mundo": "Neues Wunder im Bernabeu."

Pressestimmen aus England

"The Sun": "Pep Guardiola hat in seinen sechs Jahren als Trainer von Manchester City einige außergewöhnliche Wege gefunden, wichtige Champions-League-Spiele zu verlieren. Aber keines davon machte den ehemaligen Barcelona-Boss annähernd so verrückt wie dieses."

"Daily Mirror": "Peps Albtraum! Man City kapituliert in der Nachspielzeit, während sich Real Madrid den letzten Platz im Champions-League-Finale schnappt."

"Daily Mail": "Manchester City zerstört sich selbst in Madrid."

"The Times": "In Madrid aus dem Hinterhalt angegriffen: Zwei verrückte Minuten bringen City in der Nachspielzeit um den Verstand."

"Guardian": "Benzema vollendet dramatisches Comeback! Zwei späte Tore von Rodrygo und ein Elfmeter von Karim Benzema in der Nachspielzeit bescherten Real Madrid einen 3:1-Sieg und ein 6:5 in der Gesamtwertung."

Pressestimmen aus Italien

"Gazzetta dello Sport": "Ein unendliches Real: Episches Comeback gegen City."

"Corriere dello Sport": "Real Madrid gegen Liverpool im Finale der Champions League: Ancelotti eliminiert Guardiolas City!"

Pressestimmen aus Deutschland

"BILD": "Nix Pep! Klopps Finale ist real."

"Sport 1": "Irre Aufholjagd im Bernabeu! Benzema schießt Real ins Finale."

"Sport.de": "Last-Minute-Monster Real nach CL-Drama im Finale."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.