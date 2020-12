München - Der Monat Dezember bedeutet in der Fußballwelt auch, dass erste Entscheidungen in der Champions League anstehen. Wer ist schon sicher weiter? Wer hat den Gruppensieg sicher? Wer kann gar nichts mehr erreichen?

ran.de zeigt alle Szenarien und Konstellationen in allen Gruppen vor dem sechsten und finalen Spieltag der Champions League (im Konferenz-Liveticker auf ran.de).

Dienstag, 8. Dezember

Die Geschichte in Gruppe E ist schnell erzählt: Chelsea ist mit 13 Punkten bereits Gruppensieger, Sevilla liegt drei Zähler dahinter sicher auf Rang zwei.

Da Krasnodar mit vier Punkten den direkten Vergleich gegen Rennes - nur ein Punkt - in der vergangenen Woche gewonnen hat, kann sich vor dem letzten Spieltag nichts mehr an den Plätzen ändern, wenn Chelsea auf Krasnodar trifft (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de) und Sevilla in Rennes (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de) antritt.

Einziger feststehender Achtelfinalist dieser Gruppe ist Borussia Dortmund mit zehn Punkten. Um den Gruppensieg sicher zu haben, muss der BVB beim bereits feststehenden Viertplatzierten Zenit St. Petersburg - ein Punkt - gewinnen (ab 18:55 Uhr im Liveticker auf ran.de).

Um Platz zwei duellieren sich Lazio Rom und Club Brügge, die mit neun bzw. sieben Zählern gerade mal zwei Punkte trennen. Gewinnt Brügge in Rom (ab 18:55 Uhr im Liveticker auf ran.de), sind sie sicher Zweiter und der BVB, unabhängig vom Zenit-Spiel, sicher Gruppensieger. Bei mindestens einem Punkt ist Lazio sicher im Achtelfinale, sollte Dortmund verlieren, sind sie sogar Gruppensieger. Das ist auch der Fall, wenn Lazio gewinnt und der BVB nicht.

In Gruppe G gibt es zwei Endspiele, eines weniger brisant als das andere. Barcelona mit 15 Punkten empfängt Juventus mit zwölf Zählern (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de), die beide schon qualifiziert sind. Die Alte Dame müsste im Camp Nou mit mindestens drei Treffern Unterschied gewinnen, um noch Gruppensieger zu werden.

In Kiew kommt es zum Duell um die Europa League (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de). Dynamo empfängt das punktgleiche Ferencvaros Budapest. Die Ungarn haben eine schwächere Tordifferenz gegenüber den Ukrainern, das heißt es muss entweder ein Sieg her oder ein Unentschieden mit mindestens drei Treffern, da das Hinspiel in Budapest 2:2 endete, um in die Europa League einzuziehen.

Die engste Gruppe des Dienstags-Spieltags ist Gruppe H. Dort stehen Manchester United, Paris St. Germain und RB Leipzig alle bei neun Punkten. Basaksehir - tritt in Paris an (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de) - ist abgeschlagen mit drei Zählern.

Für Leipzig ist die Ausgangslage erstmal recht einfach: Mit einem Sieg zu Hause gegen Manchester United (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de) ist die Mannschaft von Juian Nagelsmann im Achtelfinale. Ein Unentschieden reicht nur, wenn Paris verliert. Manchester reicht aufgrund des 5:0-Hinspiel-Siegs in jedem Fall ein Remis.

Auch Paris reicht ein Unentschieden, da sie im direkten Vergleich mit Leipzig - 1:2 in Leipzig, 1:0 zu Hause - mehr Auswärtstore erzielten. Allerdings: Für den Gruppensieg muss ein Sieg her, mit einem Remis ist es sicher Platz zwei.

Mittwoch, 9. Dezember

Gruppe A (Bayern, Atletico, Salzburg, Lok Moskau)

In der Gruppe A sind bereits zwei Entscheidungen gefallen: Der FC Bayern ist mit 13 Punkten Gruppensieger, Lokomotive Moskau kann mit drei Zählern Rang vier nicht mehr verlassen, diese beiden Teams treffen auch aufeinander (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de).

Im direkten Duell zwischen Salzburg und Atletico Madrid (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de) geht es noch ums Weiterkommen. Die Ausgangslage ist mit vier bzw. sechs Zählern klar: Salzburg muss zwingend gewinnen, andernfalls bleibt für die Österreicher nur die Europa League.

Gruppe B (Gladbach, Donezk, Real Madrid, Inter)

Die wohl spannendste Gruppe ist Gruppe B, denn dort können alle vier Teams noch aus eigener Kraft weiterkommen und abgesehen von Inter Mailand, die trotz fünf Punkten berechtigte Chancen auf Rang zwei haben, können alle noch Gruppensieger werden.

Inter muss gegen Donezk (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de), das zwei Punkte vor Mailand liegt, gewinnen, dann sind sie sicher Gruppenzweiter, da zwischen Mönchengladbach (acht Punkte) und Real Madrid (sieben Punkte) definitiv Punkte verteilt werden und die Nerazzurri gegen die Borussia den direkten Vergleich gewonnen haben (5:4). Donezk reicht ein Remis, wenn Real NICHT gegen Gladbach gewinnt.

Die Fohlen, die in Madrid antreten (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de), brauchen einen Punkt, um sicher im Achtelfinale zu sein.

Gewinnt Inter zu Hause gegen Donezk, reicht auch den Königlichen ein Remis. Um sicher im Achtelfinale zu sein, muss Real jedoch die Mannschaft von Marco Rose schlagen.

Die beiden Achtelfinalisten dieser Gruppe stehen mit Manchester City (13 Punkte) und Porto (zehn Punkte) bereits fest. City als Gruppensieger, Porto als Zweiter.

Spannend wird es erst, wenn es um Platz drei geht. Olympiakos (gegen Porto, ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de) und Marseille (in Manchester, ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de) stehen beide bei drei Punkten. Damit OM sich noch Platz drei schnappt, müssen die Franzosen mehr Punkte als die Griechen holen. Holen beide gleich Viele, dann ist Olympiakos aufgrund der mehr geschossenen Auswärtstore im direkten Vergleich (2:2) Dritter.

Gruppe D (Liverpool, Atalanta, Ajax, Midtjylland

In Gruppe D steht der Sieger mit Liverpool (13 Punkte) fest, der LFC tritt beim FC Midtjylland an (ab 18:55 Uhr im Liveticker auf ran.de), der mit einem Punkt sicher Vierter ist.

Um Platz zwei geht es bei Ajax Amsterdam (sieben Punkte) gegen Atalanta Bergamo (acht Punkte). Die Ausgangslage ist klar: Ajax muss gegen Bergamo (ab 18:55 Uhr im Liveticker auf ran.de) gewinnen, dann sind sie im Achtelfinale, andernfalls geht es in die Europa League und Bergamo behält Platz zwei.

Kai Esser

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.