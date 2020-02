London/München – Schweres Los für RB Leipzig und Trainer Julian Nagelsmann.

Im Achtelfinale der Champions League bekommen es die Leipziger mit Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur und Star-Trainer Jose Mourinho zu tun. "The Special One" sitzt seit November im Chefsessel bei den Spurs und hat nach schwachem Saisonstart das Ruder wieder in die richtige Richtung lenken können.

Inzwischen liegen die Spurs in der Premier League auf Rang fünf, weisen aber bereits 36 Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Liverpool auf. Doch die vergangenen drei Partien konnten allesamt gewonnen werden.

Noch besser ist die Lage bei RB Leipzig. Das Nagelsmann-Team befindet sich auf Rang zwei in der Bundesliga und weist nur einen Zähler Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München auf. Ein Erfolgsgarant für die Leipziger ist Timo Werner, der bereits 20 Treffer in der Liga hat. Bei Tottenham fehlt Stürmer-Star Harry Kane mit einer Oberschenkelverletzung.

Tottenham Hotspur gegen RB Leipzig live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen den Tottenham Hotspur und RB Leipzig wird nicht im Free-TV live übertragen. Das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gibt es als Livestream auf DAZN (Werbelink).

Spurs gegen RB im Liveticker

Die Partie zwischen den Tottenham Hotspur und RB Leipzig wird natürlich auch im Liveticker von ran.de begleitet. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu Aufstellungen, entscheidenden Szenen, Toren und besonderen Vorkommnisse.

Tottenham gegen Leipzig: Die vergangenen Begegnungen

Fehlanzeige! Es ist das erste Duell der beiden Teams überhaupt.

Tottenham vs. Leipzig: Die Aufstellungen

Tottenham Hotspur: Lloris - Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies - Lo Celso, Winks, Gedson - Bergwijn, Alli - Lucas Moura

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Ampadu, Halstenberg - Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino - Nkunku - Schick, Werner

Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

Assistenten: Bahattin Duran (Türkei), Tarik Ongun (Türkei)

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.