UEFA und ECA: Champions League in China, USA, naher Osten

München – Finden Champions-League-Spiele bald außerhalb von Europa statt? In China, den USA oder im nahen Osten?

Das Portal "The Athletic" berichtet, dass einige der mächtigsten Vereinsbosse des europäischen Fußballs diese Option favorisieren, um noch mehr Geld zu verdienen.

Man wolle wichtige Spiele den weltweiten Fans zugänglich machen.

Erst einmal wären Gruppenspiele betroffen

Diskutiert werden solche Szenarien in dieser Woche, wenn sich das Exekutivkomitee der UEFA trifft. Später in der Woche tagen auch die Mitglieder der europäischen Klubvereinigung ECA - ein Zusammenschluss der mächtigsten Vereine in Europa, darunter der FC Bayern, Manchester City und auch Paris Saint-Germain.

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi, Vorsitzender der ECA und Mitglied im UEFA-Exekutivkomitee, soll ein Unterstützer solcher Änderungen sein.

Noch sei ein Champions-League-Spiel außerhalb Europas nur eine Idee, heißt es, im Falle einer Umsetzung würden zunächst Gruppenspiele ausgelagert werden und keine prestigeträchtigen K.-o.-Spiele.

