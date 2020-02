Köln - Dem deutschen Teammanager Jürgen Klopp und Titelverteidiger FC Liverpool droht in der Champions League bereits im Achtelfinale das Aus.

Im Hinspiel unterlagen die in der englischen Liga unangefochtenen Reds bei Atletico Madrid 0:1 (0:1) und brauchen damit im Rückspiel in drei Wochen an der heimischen Anfield Road zwingend einen Sieg zum Weiterkommen.

Der spanische Nationalspieler Saul Niguez (4.) erzielte früh im Spiel den Siegtreffer für das Team von Trainer Diego Simeone.

Atletico darf auf ersten Viertelfinal-Einzug seit drei Jahren hoffen

Die Rojiblancos, die 2014 und 2016 jeweils das Finale der Königsklasse erreicht hatten und beide Male dem Stadtrivalen Real Madrid unterlegen waren, dürfen damit auf den ersten Viertelfinal-Einzug seit drei Jahren hoffen.

Liverpool hingegen droht in einer bislang grandiosen Saison eine erste große Enttäuschung. In der Premier League fehlen Klopp und seinen Schützlingen nur noch fünf Siege zum ersten Meistertitel seit 30 Jahren. Von 26 Spielen gewann Liverpool 25, ein Spiel endete mit einem Unentschieden.

Im vergangenen Jahr hatte sich Liverpool den Henkelpokal im Finale gegen Tottenham Hotspur gesichert.

Atletico Madrid: Spanier nach Führung mit effektiver Abwehrarbeit

Im heimischen Wanda Metropolitano zeigte sich Atletico von Beginn an unbeeindruckt vom namhaften Gegner. Die Simeone-Elf diktierte das Geschehen in der Anfangsphase und kam nach einer Ecke schnell zum Erfolg.

Mit der Führung im Rücken konzentrierten sich die Spanier auf eine effektive Abwehrarbeit, kamen aber auch immer wieder gefährlich vor das Tor von Liverpool-Keeper Alisson.

In der zweiten Halbzeit intensivierte Liverpool seine Angriffsbemühungen, Stürmerstar Mohamed Salah setzte einen Kopfball knapp daneben (53.). Atletico verteidigte aber gewohnt clever und ließ insgesamt wenig zu.

