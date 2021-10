London (SID) - Klarer Sieg, aber zwei Verletzte: Teammanager Thomas Tuchel (48) vom FC Chelsea sorgt sich um seine Angreifer Timo Werner (25) und Romelu Lukaku (28). "Sie werden wohl einige Tage ausfallen", sagte Tuchel nach dem 4:0 (2:0) des Titelverteidigers in der Champions League bei Malmö FF: "Romelu hat sich den Knöchel verdreht, bei Timo ist es eine Muskelverletzung im Oberschenkel." In der Premier League treffen die Londoner am Samstag auf Norwich City.

Lukaku musste nach einem Foul bereits früh gegen Kai Havertz ausgewechselt werden. Auch für Werner war bereits vor der Halbzeit Schluss, nachdem er sich nach einem Sprint an den linken Oberschenkel gefasst hatte. "Wir haben viele Spiele, also müssen wir jetzt Lösungen finden - keine Ausreden", sagte Tuchel.

Chelsea liegt in Gruppe H nach zwei Siegen aus drei Spielen hinter Juventus Turin auf Platz zwei.