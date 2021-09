Köln (SID) - Drei deutsche Mannschaften stehen unter den besten 16 Teams Europas, die sich erstmals in der Geschichte in einer Gruppenphase auf die Jagd nach der Fußballkrone der Frauen machen. Meister Bayern München, Vize VfL Wolfsburg und Neuling TSG Hoffenheim erfahren bei der Auslosung der reformierten Champions League ab 13.00 Uhr ihre Gegner in den Vierergruppen. Jedem Verein sind bereits 400.000 Euro garantiert.