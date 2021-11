Köln (SID) - In der Champions League der Frauen haben sowohl die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim als auch des Meisters Bayern München schwere Auswärtsaufgaben vor sich. Die Debütantinnen aus Hoffenheim treten um 18.45 Uhr beim übermächtigen Titelverteidiger FC Barcelona an, die Münchnerinnen werden um 21.00 Uhr vom französischen Spitzenklub Olympique Lyon empfangen.

In der Handball-Bundesliga will der SC Magdeburg seine weiße Weste wahren und auch das 17. Pflichtspiel der Saison gewinnen. Der Tabellenführer tritt um 19.05 Uhr bei Frisch Auf Göppingen an. Parallel reist Magdeburg-Verfolger Füchse Berlin zum strauchelnden Vizemeister SG Flensburg-Handewitt.