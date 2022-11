Warschau (SID) - Nationalstürmer Timo Werner hat knapp drei Wochen vor der Fußball-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) eine Knöchelverletzung erlitten. Der 26-Jährige vom Pokalsieger RB Leipzig musste im letzten Gruppenspiel der Champions League am Mittwoch gegen Schachtar Donezk in Warschau nach einem Foul in der 19. Spielminute ausgewechselt werden.

Werner humpelte und hielt sich mehrfach den linken Knöchel. Ob eine schwerere Verletzung vorliegt, war zunächst nicht bekannt. Am 10. November nominiert Bundestrainer Hansi Flick seinen WM-Kader. Werner gehört seit März 2017 zum Aufgebot der deutschen Mannschaft, für Katar ist der Angreifer fest eingeplant.