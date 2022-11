Von Kai Esser

"Pfeif doch ab!"

Kommentator Marco Hagemann sprach Sekunden vor Schluss im Spiel beim Spiel Sporting Lissabon gegen Eintracht Frankfurt aus, was alle SGE-Fans dachten.

Und nicht nur Eintracht-Fans, auch so gut wie jeder neutrale Fußballfan am Bildschirm dürfte sich gefreut haben, als Schiedsrichter Slavko Vincic mit der Pfeife im Mund und beiden Armen ausgestreckt zur Spielfeldmitte zeigte. Frankfurt steht in der K.o.-Runde der eigentlich von Top-Klubs dominierten Champions League.

SGE als Cinderella-Story im Konzert der Großen

Das Weiterkommen der Frankfurter ist das genaue Gegenstück von dem, wohin sich der Fußball in den vergangenen fünf, sechs Jahren entwickelt hat. Der FC Bayern dominiert die Bundesliga, Manchester City dominiert die Premier League und Paris St. Germain dominiert die Ligue 1. Nicht Wenige haben sich ob der Eintönigkeit des großen Fußballgeschäfts bereits von jenem abgewandt.

Der Grund, wieso es nicht noch mehr Fans getan haben, sind Klubs wie eben die Eintracht. Die mit vergleichsweise schmalen Mitteln die Großen ärgern können. In Zeiten, in der gewisse Berater/innen von Milliarden-Transfers faseln, sind es Klubs wie die SGE, die die Massen begeistern.

Denn, entgegen der Meinung eines Florentino Perez, sind es Attribute wie Kampfgeist, Einsatz und Leidenschaft, die die Leute packen. Sei es im Stadion oder vor den Fernsehgeräten. Bezeichnend, dass die Einwechslung von Wadenbeißer und Pferdelunge Sebastian Rode, 50 Kilometer von Frankfurt aufgewachsen und vor über zwölf Jahren bereits für die SGE debütiert, am Ende der Schlüssel zu diesem großartigen Erfolg war.

Die erfolgreichen Außenseiter-Teams retten den Fußball

Bei allem Respekt vor der überragenden Leistung des FC Bayern, der parallel die perfekte Gruppenphase perfekt machte, und bei allen Glückwünschen an die Fans, aber als neutraler Beobachter ist es langweilig, die Bayern immer an der Spitze zu sehen. Man sehnt sich nach diesen Cinderella-Stories im Konzert der immer reicher und damit immer entfernter werdenden Großen.

Genau diese Überraschungs-Teams sind es, die den Fußball, egal auf welcher Ebene, interessant halten. Man könnte sagen: Ihn retten. Nein lieber Herr Perez, Sie sind nicht der Retter des Fußballs.

Sei es die Eintracht, Union Berlin aktuell oder, wenn man weiter in die Vergangenheit geht, Leicester City 2015, der 1. FC Kaiserslautern 1998 und viele mehr, für die hier kein Platz ist. Die aufmuckenden Außenseiter, die Davids in der Welt der Goliaths, sie zaubern Fußball-Fans ein Lächeln auf das Gesicht. Gerade, weil ihr Vorkommen immer rarer wird.

SGE-Coach Oliver Glasner hat geschafft, was all die vorher genannten Teams verbindet: Aus einem nahezu perfekt zusammengestellten Kader hat er eine Einheit geformt, die einander blind vertraut und füreinander den Extra-Meter geht.

Vielleicht ist genau das der Grund, wieso künstlich hochgezüchtete Konstrukte wie Manchester City oder Paris St. Germain trotz einer liegenden Acht als Transferbudget noch keinen europäischen Titel einfahren konnten.

Selbst Real Madrid, wahrlich keine Kinder von Traurigkeit in diesem Milliarden-Geschäft, gewann den letztjährigen Champions-League-Titel nur durch ihre Einstellung und den Willen, niemals aufzugeben.

Es ist ein wenig im menschlichen Verstand verankert, dass man dem Außenseiter eher die Daumen drückt als dem Etablierten. Und wenn dieser Außenseiter bereits im Frühling mit der Reise zum Europa-League-Gewinn bereits die meisten Herzen erobert hat, macht es das noch viel einfacher, mitzufiebern.

Danke Eintracht. Ihr seid der Grund, warum der Fußball immer noch etwas Spezielles bleibt.

