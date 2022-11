Eintracht Frankfurt ist in seiner Premierensaison direkt ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Die Hessen gewannen ihr letztes Vorrundenspiel bei Sporting Lissabon mit 2:1 (0:1) und erreichten mit zehn Punkten die nächste Runde. Das Team von Oliver Glasner konnte das Weiterkommen in Gruppe D am letzten Spieltag mit einem Erfolg aus eigener Kraft klarmachen. ZUM SPIELBERICHT!

Lissabon gegen Eintracht: Wo sehe ich die Highlights von Frankfurt?

Die Highlights zwischen Eintracht Frankfurt und Sporting Lissabon werden im Anschluss an die Partie bei DAZN verfügbar sein - zudem wird es eine Zusammenfassung bei Amazon Prime geben. Das ZDF zeigt am Mittwoch um 23 Uhr live die Highlights aller Spiele des 6. Spieltags.

Sporting vs. Eintracht - Aufstellungen: Wie spielen die Teams?

Sporting Lissabon: Adan - St. Juste, Coates, Goncalo Inacio - Pedro Porro, Pedro Goncalves, Ugarte, Nuno Santos, Edwards, Arthur Gomes - Paulinho

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Jakic, Ndicka - Dina Ebimbe, Pellegrini, Kamada, Sow, Lindström, M. Götze - Kolo Muani

Wo läuft Sporting vs. Frankfurt? So könnt ihr das Spiel live verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Eintracht Frankfurt tritt am Dienstag im Estadio Jose Alvalade XXI in Lissabon gegen Sporting Lissabon an. Anpfiff der Partie ist am 1. November um 21 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Lissabon gegen Eintracht Frankfurt live im Free-TV übertragen?

Nein, in Deutschland ist die Partie nicht im Free-TV zu sehen.

Champions League live: Kann ich die Partie Sporting gegen Eintracht im Pay-TV sehen - und wo?

Ja, das Spiel zwischen Sporting Lissabon und Eintracht Frankfurt ist im Pay-TV zu sehen. Auf dem Sender DAZN, den Sky-, Vodafone- oder MagentaTV-Kunden zu ihrem Abo hinzubuchen können.

Gibt es einen Livestream von Sporting gegen Frankfurt?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, kann das via DAZN tun. Dafür ist aber ein Abo nötig.

Kann ich die Partie Sporting Lissabon gegen Eintracht Frankfurt auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran-Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

