München/Barcelona - Der einst so große FC Barcelona ist am Boden. Schulden in Milliardenhöhe, in der Liga keine Chance mehr auf den Titel und nun das nächste Debakel in der Champions League.

Im Achtelfinal-Hinspiel ging die Mannschaft von Trainer Ronald Koeman im heimischen Camp Nou mit 1:4 gegen Paris Saint-Germain unter und war über weite Strecken der Partie chancenlos unterlegen. Kylian Mbappe war mit drei Treffern der Mann des Tages. Die Netzreaktionen:

Barca so schwach spielen zu sehen tut einfach weh😔🚬#BarcaPsg — Nur der FCA ❤️💚🤍 (@KEINESAU07) February 16, 2021

Barca’s defense when Mbappe makes it into the 6 yard box. Poor defense! #BarcaPSG pic.twitter.com/ORw1LHzho8 — UrMiL07™ (@urmilpatel30) February 16, 2021

Messi bei Barca kommt mir mittlerweile so vor wie die Silber 3 Schwitzer, die in der WL seine 99 TOTY Karte einwechseln — GamerBrother (@GamerBr0ski) February 16, 2021

Mbappe JOGANDO MUITO..... HAT-TRICK do meu menino 👏🏽👏🏽👏🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

Real Madrid preparing the cash for Mbappe ‘s transfer after seeing him destroy Barcelona #BarcaPSG #BARPSG pic.twitter.com/7seViGagHW — E (@iamOkon) February 16, 2021

