Barcelona - Der Anstandsbesuch von "Absteiger" Robert Lewandowski in der Siegerkabine war für die Helden vom Camp Nou nur ein kurzer Stimmungsdämpfer, auf dem Spielerbankett im noblen Teamhotel "Skipper" ging es nach Mitternacht hoch her.

Der neue Torgarant Eric Maxim Choupo-Moting lieferte als Rapper eine weitere Glanzleistung ab, um ihn herum feixten und feierten die Stars, dass die Gläser nur so klirrten.

Erst der strenge Oliver Kahn fing die Titelträumer des FC Bayern nach einer kurzen Nacht wieder ein. "Ein erster Teilerfolg", sei diese beeindruckend reife 3:0 (2:0)-Machtdemonstration beim heruntergewirtschafteten FC Barcelona gewesen, betonte der Vorstandschef getreu seinem ewigen Motto "Weiter, immer weiter!". Doch auch der Boss hofft nach dem souveränen Durchmarsch zum überlegenen Gruppensieg in der Champions League auf mehr: "Wir haben noch viel vor."

Das aktuelle Hoch nach der Herbstkrise macht Mut. "Wenn wir diese Intensität gepaart mit unserer Qualität auf den Platz bringen, dann haben wir eine Chance" auf den siebten Triumph in der Königsklasse, meinte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Denn, so hob Thomas Müller hervor: "Wenn wir gut spielen, hat jede Mannschaft Probleme gegen uns." Auch Topfavorit Manchester City oder Rekordsieger Real Madrid.

Bayern-Trainer Nagelsmann lobt Choupo-Moting

Trainer Julian Nagelsmann sprach von einem "Zeichen, nach innen wie außen" und unterstrich gut gelaunt die hohen Ambitionen: "Wir wollen die Champions League gewinnen." Im Sinne Kahns fügte er an: "Das war der erste Schritt, aber es müssen noch viele folgen." Zunächst im Achtelfinale im Februar und März, wo der Primus der Gruppe C bei der Auslosung Rivalen wie City oder Chelsea aus dem Weg geht.

Lewandowski und Barca spielen dann zum zweiten Mal nacheinander in der zweitklassigen Europa League. "Klar fühlt man mit, wenn man weiß, welch ehrgeiziger Spieler Lewy ist", sagte Müller, der am Donnerstag wie alle Bayern "mit einem Lächeln im Gesicht" zum gemütlichen Ausradeln auf der Sonnenterrasse mit Meerblick schlenderte. Zumal das schmerzhafte Schicksal des Weltfußballers - laut dem katalanischen Blatt Sport ein "Scheitern auf ganzer Linie" - für den Rekordmeister auch die Bestätigung seiner Transferpolitik bedeutete.

Die nervige Neuner-Diskussion nach dem Abschied von "Lewy" im Sommer ist verstummt - weil Choupo-Moting als erstklassiger Erbe liefert. Nach dem Führungstreffer des verbesserten Superstars Sadio Mane (10.) war er es, der die Weichen mit seinem fünften Tor in vier Spielen auf den sechsten Sieg gegen Barca in Serie stellte (31.).

"Choupo hat eine außergewöhnliche Qualität und immer eine Idee bei seinem Abschluss", lobte Nagelsmann, "er macht einen super Job, nicht nur die Tore." Leon Goretzka schwärmte vom 33-Jährigen als einem "kompletten Stürmer, der die Bälle gut festmacht und aktuell vor dem Tor eiskalt ist. Die Kombi hilft uns extrem."

FC Bayern muss Momentum nutzen

Genau wie die neue Defensivstärke - für Goretzka "der größte Schritt" - mit dem Bollwerk Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt. Letzterer degradierte Lewandowski zum Statisten ohne Torschuss. "Matthijs ist enorm wichtig für uns", sagte Torwart Sven Ulreich, de Ligt sieht sich "angekommen" nach nur drei Monaten. "Es war die absolut richtige Entscheidung von uns, ihn zu holen", meinte Nagelsmann zufrieden.

Nun gelte es, "dieses Momentum so durchzuziehen", forderte Müller. Denn in der Bundesliga, weiß Nagelsmann, steht der Tabellenzweite "in der Bringschuld". Das klare Ziel: In den vier Spielen bis zur WM-Pause gegen Mainz, Hertha, Bremen und Schalke soll Platz eins her.

Dann erlaubt vielleicht auch Oliver Kahn ein paar Titelträume.

