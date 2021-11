München - Die Diskussionen um Bayern-Profi Joshua Kimmich und seine Entscheidung, sich bislang nicht impfen zu lassen, gehen weiter.

"Ich habe schon immer eine klare Meinung, akzeptiere aber auch andere Meinungen. Ich bin kein Experte. Ich weiß, dass es mit Impfung nicht angenehm war, ohne Impfung wäre es wohl schlimmer gewesen. Wir leben in einer Demokratie und da gehört es dazu, dass man andere Meinungen auch akzeptiert", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bei "Prime Video" zu den Diskussionen um seinen Schützling.

Gomez: "... dann wären die Stadien noch immer leer"

Etwas anders sieht die ganze Sache der ehemalige Stürmer Mario Gomez. "Natürlich, darf jeder die Entscheidung selber treffen. Aber: Wir freuen uns alle, dass die Stadien voll sind, das liegt auch an der Zahl der Geimpften, würde es mehr Leute wie ihn geben, wären die Stadien noch immer leer. Würde es eine andere Möglichkeit geben, wäre ich sofort dabei."

Sportvorstand Hasan Salihamidzic beschwichtigte: "Wir führen viele Gespräche. Man muss auch sagen, Jo ist ein ganz wichtiger Spieler bei uns im Klub. Er ist eine Persönlichkeit."

Sammer bringt Impf-Regelung ins Spiel

Er ergänzte: "Man muss ihm die Entscheidung überlassen und ihn nicht unter Druck setzen. Das werden wir akzeptieren."

Der ehemalige Bayern-Sportvorstand Matthias Sammer brachte eine Impf-Regelung vonseiten der Verbände ins Spiel. "Es gibt Organisationsformen und die geben Richtungen vor. In der NBA gibt es Spieler, die weder am Training noch am Spiel teilnehmen dürfen. Es wäre leichter, wenn die Organisation dort Vorgaben machen würde", sagte der frühere Bayern-Sportvorstand.

Kimmich hatte unlängst erklärt, dass er noch nicht gegen das Corona-Virus geimpft sei und e. Seine Aussagen hatten dem Nationalspieler viel Kritik eingebracht.

