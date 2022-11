Aus der Allianz Arena in München berichtet Stefan Kumberger

München - Nein, stoppen lassen wollte er sich jetzt nicht mehr.

Noch mit nassen Haaren stampfte Benjamin Pavard am späten Dienstagabend um 23:38 Uhr aus der Bayern-Kabine Richtung Journalistenschar.

Pavard war in all seiner Zeit beim Rekordmeister nie als Viel- oder gar Lautsprecher in der sogenannten Mixed-Zone aufgefallen, deswegen verwundert es nicht, dass er auch diesmal nicht die Mikrofone suchte - mag der Tag für ihn auch noch so ereignisreich gewesen sein.

Unzufrieden sei er zuletzt gewesen, hieß es in diversen Berichten. Für seine Ansprüche zu selten sei er in der Innenverteidigung zum Einsatz gekommen und auch die Tatsache, dass er immer häufiger für Noussair Mazraoui weichen musste, bringe Pavard ins Grübeln.

Und dann - kurz vor Anstoß gegen Inter - die Meldung von "Bild": Pavard habe keinen Führerschein mehr. Er sei mit mehr als 0,8 Promille am Steuer erwischt worden - ausgerechnet nach einem Heimspiel des FC Bayern ...

Benjamin Pavard erwischt gegen Inter einen Sahne-Tag

Schlechte Vorzeichen für Pavard, doch der Franzose nutzte den Trubel für eine Glanzleistung (ran-Note 1).

Sein wuchtiger Kopfball in der 32. Minute zum 1:0 brachte die Bayern gegen Inter auf die Siegerstraße, defensiv ließ er ohnehin nichts anbrennen.

"Benji hat überragende Spiele gemacht und heute - auch für euch [Journalisten] - das souverän runtergespielt", sagte Hasan Salihamidzic nach der Partie auf Nachfrage von ran.

Gleichzeitig erklärte der Sportvorstand das Suff-Thema für beendet: "Wir haben das längst geklärt und deswegen ist das nicht der Rede wert".

Dass die Schlagzeilen um seinen verlorenen Führerschein, aber auch die Spekulationen um seine sportliche Zukunft Pavard durchaus beschäftigt haben dürften, zeigte sein Jubellauf nach dem Tor.

Benjamin Pavard legt "Dab" hin

Völlig losgelöst sprintete er Richtung Eckfahne, rutschte auf den Knien und legte einen "Dab" hin.

Auch wenn der Jubel-Trend, der einst auch die NFL erfasste, schon ein paar Jahre alt ist: Für Pavards Verhältnisse war es eine regelrechte Emotions-Explosion.

Auch dass er anschließend sofort den Weg Richtung Bayern-Bank zu Co-Trainer Dino Toppmöller suchte, ist kein Zufall. Pavard weiß: Dort sitzen seine größten Fans. Julian Nagelsmann war bereits im Sommer der entscheidende Faktor, dass Pavard in München blieb.

Drei Top-Teams sei der Weltmeister damals angeboten worden, hieß es. Und nach ran-Informationen waren Bayern-Boss Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sogar bereit, Pavard ziehen zu lassen. Doch Nagelsmann setzte sich durch.

Julian Nagelsmann steht zu Pavard

Und auch heute ist es der Bayern-Trainer, der die Seele seines Defensivmannes öffentlich streichelt: "Benji hat richtig reagiert, hat es als Fehler eingesehen - was einer ist, keine Frage. Da freue ich mich, dass er an keinem ganz so leichten Tag ein wichtiges Tor macht", sagte Nagelsmann bei "Amazon Prime".

Gleichzeitig mahnte der 35-Jährige an, dass man - jetzt wo alle Strafen ausgesprochen seien - Pavard von "Vereins- und Staatsseite" in Ruhe lassen solle.

Auf den Sport will man sich also in der Causa Pavard wieder konzentrieren. Dem Spieler selbst kann dies nur Recht sein, denn je weniger über ihn gesprochen wird, desto wohler fühlte er sich bisher.

Stoppen ließ sich Pavard dann höchstens von der Polizei.

