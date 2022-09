München - Hasan Salihamidzic ist in den vergangenen Wochen deutlich souveräner geworden.

Die Lobeshymnen für seine gelungene Transferpolitik in diesem Sommer haben den lange rhetorisch eher hölzern auftretenden Bosnier offensichtlich lockerer gemacht, auch öffentlich kommt er nun souveräner rüber.

Doch auch der Sportvorstand des FC Bayern konnte die schlechte Stimmung nach dem enttäuschenden 2:2 gegen den VfB Stuttgart nicht wegdiskutieren, weder unmittelbar nach dem Spiel noch am Sonntag im "Sport1-Doppelpass".

FC Bayern: Schwächster Bundesliga-Start seit 2010

Auch Salihamidzic war natürlich nicht zufrieden ("Ich bin immer sauer, wenn wir nicht gewinnen"), versuchte aber trotz des schwächsten Bundesliga-Saisonstarts seit 2010 und dem Champions-League-Duell gegen den FC Barcelona (Dienstag ab 21 Uhr im Liveticker) den Blick nach vorne zu richten.

Doch nach dem dritten Unentschieden in Folge in der Liga ist die Unruhe an der Säbener Straße größer, als man es gerne hätte.

Vor allem die Kritik an Julian Nagelsmann ist vernehmlich lauter geworden, und das im Gegensatz zu manchen Aussagen des Cheftrainers nicht nur in den Medien. Moniert werden seine Rotation, seine Wechsel im Spiel und nicht zum ersten Mal sein Verhältnis zur Mannschaft.

Wobei Salihamidzic nicht ganz falsch lag, dass sich die Skeptiker zumindest bei den Spielerwechseln wohl nicht zu Wort gemeldet hätten, wenn die vermeintliche B-Elf die Stuttgarter geschlagen hätte.

"Vielleicht war es zu viel, aber hätten wir gewonnen, hätte keiner darüber geredet. Barcelona hat auch Spieler geschont, die haben aber 4:0 gewonnen", sagte der Sportchef nicht zu Unrecht: "Das kann ein Ausrutscher gewesen sein, ich möchte hier nicht schwarzmalen. Wir sind noch in der Findungsphase mit diesem Kader. Der Trainer muss jetzt viel Fingerspitzengefühl haben, wann wir rotieren. Da ist der Trainer gefragt mit vielen Gesprächen, um die richtige Mischung zu finden."

Salihamidzic lässt aufhorchen: "Lieber einmal mehr Unentschieden ..."

Ein klarer Arbeitsauftrag an Nagelsmann einerseits. Andererseits allerdings nahm Salihamidzic einen Großteil der Verantwortung mit einer bemerkenswerten Aussage auf sich: "Ich habe dem Trainer gesagt: Es ist mir wichtiger, dass wir lieber einmal mehr unentschieden spielen, als dass wir zu viele unzufriedene Spieler haben."

Ein Statement, das vielleicht noch Nachfragen seines auf der Tribüne sichtbar wenig amüsierten Nebenmanns und Vorgesetzten Oliver Kahn nach sich ziehen könnte, der sich nach der Partie sogar in den Katakomben noch ein Verbalduell mit Schiedsrichter Christian Dingert geliefert haben soll. Denn dass der Rekordmeister tatsächlich Punktverluste in Kauf nimmt, um die Reservisten zufrieden zu stellen, würde nun gar nicht zum eigenen Selbstverständnis des "Mia san mia" passen.

Nüchtern betrachtet gab es tatsächlich gute Gründe, Akteuren wie Serge Gnabry, Noussair Mazraoui, Rekord-Torschütze Mathys Tel oder dem lange verletzten Leon Goretzka Spielpraxis zu geben und Leistungsträgern wie Leroy Sane oder Sadio Mane eine schöpferische Pause zu gönnen.

FC Bayern: Nagelsmanns fragwürdige Wechselmanöver

Woran Beobachter aber weit mehr Anstoß nahmen, waren Nagelsmanns nicht zum ersten Mal fragwürdige bis unglückliche Tauschmanöver. Viele sahen die Einwechslungen von Rechtsverteidiger Josip Stanisic und Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting, beide nur die Nummer drei auf ihren Positionen, als völlig falsches Zeichen.

Statt mit den Verteidigern Lucas Hernandez und Benjamin Pavard, die beide 90 Minuten auf der Bank saßen, die mit zunehmender Spielzeit immer wackeliger wirkende Bayern-Defensive zu stabilisieren, brachte der Trainer auch noch die in der Rückwärtsbewegung nur bedingt versierten Ryan Gravenberch, Mane und Sane, während unter anderem der starke Jamal Musiala vom Platz musste.

Wasser auf die Mühlen der Kritiker, die schon in der durchwachsenen Rückrunde der Vorsaison mit Interna über die angeblich schlechte Stimmung in der Kabine gefüttert worden waren. Damals hieß es unter anderem, Nagelsmann rotiere zu wenig (!), trainiere zu komplex und spreche fast nur mit seinem verlängerten Arm Joshua Kimmich.

Vor Lewandowski-Wiedersehen: Reizklima in der Kabine

Einen großen Anteil an der mäßigen Laune im Kader hatte aber wohl Robert Lewandowski, sodass man nach seinem Abgang zum FC Barcelona eigentlich mit einer Verbesserung im Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer gerechnet hatte. Zumal sich Nagelsmann bereit erklärt haben soll, bei den Trainingseinheiten mehr auf die Wünsche der Spieler einzugehen.

Nun aber ist offenbar das Reizklima in der Kabine zurück. Mehrere Spieler sollen sich nicht zum ersten Mal geärgert haben, dass Nagelsmann nach dem Spiel die Verantwortung für den verpassten Sieg den Spielern zuschob.

"Ich hätte mir mehr Power gewünscht, es war zu wenig Gier nach vorne. Trotzdem hatten wir drei Riesenchancen, das dritte Tor zu machen, mit Serge, Leroy und Jamal", monierte er den fehlenden Killerinstinkt nach dem 2:1.

Salihamidzic über Nagelsmann: "Julian ist noch auf der Suche"

Die Meldungen über das angespannte Binnenverhältnis ausgerechnet vor dem Wiedersehen mit Lewandowski in der Champions League und dem Anstich des für die traditionsbewussten Bayern so wichtigen Oktoberfests ploppen zur Unzeit hoch.

Salihamidzic nahm seinen wichtigsten Angestellten zwar in Schutz, stärkte den 35-Jährigen aber nicht unbedingt mit dem Hinweis auf seine fehlende Erfahrung: "Julian ist noch auf der Suche nach seinem Stil. Einen solchen Kader hat er noch nicht gehabt. Das ist ein Lernprozess für ihn. Deswegen ist Bayern München Bayern München. Das ist nicht so einfach."

Von Martin Volkmar

