München - Bayern München muss im Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon am Mittwoch (ab 20:30 Uhr im Liveticker) auf den erkrankten Leon Goretzka und den verletzten Alphonso Davies verzichten.

Vorsichtsmaßnahme bei Goretzka

"Leon ist leider erkältet und nicht in der Lage zu spielen", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Montag.

Das Duo hatte zuvor wie Torwart Sven Ulreich (Knie) im Abschlusstraining gefehlt. Nationalspieler Goretzka wäre notfalls einsatzbereit gewesen, meinte Nagelsmann, "aber dann bestünde die Gefahr, dass er länger ausfällt".

Davies hatte sich im Bundesligaspiel bei Bayer Leverkusen (5:1) am vergangenen Sonntag am Oberschenkel verletzt. "Das ist so eine Müdigkeitserscheinung", sagte Nagelsmann, "da ist das Risiko einer größeren Verletzung gegeben. Wir haben uns entscheiden, ihn zu Hause zu lassen."

