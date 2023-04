Droht Sadio Mane der Rauswurf beim FC Bayern München? Nachdem die "Bild" berichtete, dass es zwischen Mane und Leroy Sane im Nachgang des Champions-League-Spiels bei Manchester City (0:3) zu einer Handgreiflichkeit gekommen sein soll, steht der Senegalese laut "Sky" beim Rekordmeister womöglich sogar vor dem Aus.

Demnach sei Mane innerhalb der Mannschaft unbeliebt, es gebe "viele Mitspieler, die kritisch mit Mane umgehen. Die davon ausgehen, dass Mane nicht länger beim FC Bayern spielen wird", heißt es.

Mehr als nur eine Geldstrafe?

Dem Bericht zufolge sei eine Geldstrafe nicht die ausreichende Sanktion, um Manes Fehlverhalten zu ahnden. Eine vorübergehende Suspendierung oder gar ein direkter Rauswurf seien ebenfalls denkbar. Am Mittwochabend sollen sich die Bayern-Bosse getroffen haben, um über den Vorfall zu sprechen.

Auslöser war ein angeblicher Streit zwischen Sane und Mane in der Kabine nach der Pleite in Manchester, bei dem sich Sane über das taktische Verhalten seines Kollegen echauffiert haben soll.

Mane wiederum habe sich über den Ton beschwert, den Sane im Gespräch mit ihm anschlug. Anschließend habe der Senegalese Sane einen Schlag auf die Lippe verpasst, der, wie die "Bild" schreibt, "laut Augenzeugenberichten sichtbare Spuren hinterlassen habe".

Mitspieler mussten angeblich einschreiten

Im anschließenden Tumult mussten die beiden Spieler von ihren Teamkollegen auseinandergehalten werden. Um die erhitzten Gemüter abkühlen zu lassen, sei Sane anschließend aus der Umkleide geschickt worden.

Leroy Sane spielte bei der Niederlage gegen Manchester von Beginn an. Mane wurde für die letzten 21 Minuten eingewechselt. Die Szene, die zum Streit geführt haben soll, sei ein Mane-Laufweg in der 83. Minute gewesen: Nachdem Mane für einen Steilpass in den Raum sprintete, anstatt für einen Kurzpass entgegenzukommen, diskutierte Sane gestenreich mit seinem Mitspieler. Der Streit sei nach dem Schlusspfiff dann in der Kabine wieder entflammt.