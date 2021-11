München – Der Blick durch die Allianz Arena ist ungewohnt. Es ist Dienstagabend. Flutlicht. Champions League. Feiertag. Eigentlich. Viele wollen aber offenbar nicht dabei sein, zumindest nicht im Stadion.

Denn im weiten Rund herrscht für Münchner Verhältnisse gähnende Leere. Selbst im Unterrang sind die Lücken nicht zu übersehen. Wer Bilder von früheren Spielen der Bayern kennt, wird sich gewundert haben.

75.000 Fans hätte der Rekordmeister zum Heimspiel gegen Benfica Lissabon begrüßen können. Hätte. Denn offiziell sind gegen die Portugiesen nur 50.000 gekommen.

Vor Corona stets ausverkauft

Vor der Corona-Pandemie war die Arena vor allem in der Königsklasse stets ausverkauft, die Hütte voll, Karten nur schwer zu bekommen. Dann kam die Krise, kamen die Geisterspiele. In den vergangenen Wochen und Monaten durften die Bundesligisten ihre Kapazitäten dann wieder mehr und mehr hochfahren.

Zu Beginn war in dieser Saison eine Auslastung von 50 Prozent bis zu einer Maximalzahl von 25.000 Fans erlaubt, viele Vereine konnten aber selbst dann nicht „ausverkauft“ vermelden. Wie zuletzt auch die Bayern, als gegen Hoffenheim sogar 75.000 Zuschauer zugelassen waren, aber nur 60.000 kamen.

Es ist nicht so, dass die Fans den Klubs die Bude einrennen. Was von Fall zu Fall sicher mit der sportlichen Attraktivität zu tun hat, was aber angesichts der früheren Bayern-Auslastung in der Königsklasse im Fall der Münchner nur bedingt als Argument taugt.

Dann schon eher die Tatsache, dass viele Menschen aus Sorge wegen der Corona-Pandemie von einem Besuch absehen, erst recht bei nun wieder steigenden Inzidenzen.

Und: Eine von Borussia Dortmund, der TU Dortmund und der FH Dortmund durchgeführten Studie hatte ergeben, dass der Stellenwert des Fußballs im Leben der Fans wegen Corona generell gesunken ist.

Vor der Pandemie hatte noch über 80 Prozent der Befragten den Stellenwert des Fußballs in ihrem Leben mit "hoch" angegeben, dieser Wert war im Frühjahr 2021 auf rund 50 Prozent gefallen. 28.000 BVB-Fans waren dafür befragt worden.

Andere Möglichkeiten für die Freizeit

"Viele Fans haben gemerkt, dass es ganz andere Möglichkeiten gibt, Freizeit zu verbringen", sagte Sportwissenschaftler Harald Lange von der Uni Würzburg der Sportschau. Das gesellschaftliche Interesse am Spitzenfußball sei während Corona massiv eingebrochen. Im Rahmen der Studie kündigten allerdings auch 90 Prozent an, in absehbarer Zeit wieder ins Stadion gehen zu wollen. Lange: "Je länger die temporäre Abwendung dauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie zu einer dauerhaften wird."

Im Rahmen einer Untersuchung des Meinungsinstituts Bundesliga-Barometer im vergangenen Monat waren 25 Prozent gegen einen Stadionbesuch, weil sie "Angst vor Ansteckung" hätten, etwa jeder Fünfte wollte wegen "Maskenpflicht, Abstandsregel" nicht ins Stadion.

Bayern kein Einzelfall

Fakt ist: Die Bayern sind kein Einzelfall. Ein eindrücklicher Vergleich: Zuletzt im DFB-Pokal hatten sich gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt 25.130 Zuschauer in den Dortmunder Signal-Iduna Park verirrt. Also dort, wo man früher nur das Flutlicht anmachen musste, um die Hütte voll zu bekommen.

Doch die Zeiten sind erst einmal vorbei.

