München - Hansi Flick hat vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom (HIER im Liveticker) mächtig aufhorchen lassen. Thema in einem Interview mit "Sky" waren die angeblichen Differenzen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic, die ihren Ursprung bereits im Transfersommer 2020 gehabt haben sollen, als es Gerüchten zufolge unterschiedliche Vorstellungen über mögliche Neuzugänge gegeben haben soll.

Konkret angesprochen auf Leroy Sane und dass Flick damals stattdessen angeblich lieber Timo Werner und Kai Havertz verpflichtet hätte, meinte der Triple-Trainer am "Sky"-Mikrofon: "Ich hätte am liebsten alle drei gehabt. Das hat aber nicht funktioniert. Wir haben uns dann alle gemeinsam für Leroy entschieden." Von Meinungsverschiedenheiten mit Salihamidzic also keine Spur?

"Es waren von uns beiden die Wunschspieler"

Als Flick dann auch noch nach Sergino Dest und Callum Hudson-Odoi gefragt wurde, die im vergangenen Sommer ebenfalls als Neuzugänge gehandelt wurden, räumte der Bayern-Coach ein: "Es waren von uns beiden (Flick und Salihamidzic; Anmerk. der Red.) die Wunschspieler und es hat nicht geklappt. Es ist nicht einfach für einen Sportdirektor in dieser Zeit neue Spieler zu holen. Wir haben dann gemeinsam entschieden, den Kader lieber noch in der Breite zu verstärken."

Statt Dest und Hudson-Odoi kamen dann bekanntlich unter anderem Marc Roca, Bouna Sarr, Douglas Costa und Eric-Maxim Choupo-Moting. Doch keiner der vier Last-Minute-Neuzugänge konnte sich bislang nachdrücklich für einen Stammplatz empfehlen.

Berichte über Spannungen zwischen Flick und Salihamidzic

In den vergangenen Tagen war immer wieder von Spannungen zwischen Flick und Salihamidzic berichtet worden - eben vor allem wegen all dieser Transfers.

