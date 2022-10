München - Es ist schon etwas länger her gewesen, dass die Fans und Zuschauer des FC Bayern nach einem Spiel des Rekordmeisters in der Bundesliga zufrieden den Heimweg antraten. Nach vier sieglosen Spielen in Serie gab es am vergangenen Freitag, auch wenn der Gegner Bayer Leverkusen gütig mithalf, einen 4:0-Statement-Sieg.

"Die Art und Weise war gut. Man merkt in jedem Spiel, dass die Spieler voll dabei sind. Das war heute schon sehr zufriedenstellend. Wir haben auch sehr stabil verteidigt", so Julian Nagelsmann nach der Partie. Als nächstes steht die Wohlfühloase Champions League für den FCB an, Viktoria Pilsen ist zu Gast in der Allianz Arena. Beide Spiele zuvor gewannen die Bayern gegen die beiden stärksten Gegner der Gruppe, Inter Mailand und Barcelona, jeweils mit 2:0.

Dabei ist die Personaldecke etwas dünn. Thomas Müller und Joshua Kimmich fallen wegen ihrer Covid-19-Infektionen aus. Trainer Nagelsmann hat bereits Rotationen angekündigt.

Aufstellungen:

FC Bayern München: Neuer - Mazraoui, Upamecano, de Ligt, Davies - Goretzka, Gravenberch - Sane, Musiala, Mane - Gnabry

Viktoria Pilsen: Tvrdon - Holik, Hejna, Pernica, Havel - Kalvach, Ndiaye - Kopic, Vlkanova, Mosquera - Chory

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Der FC Bayern empfängt am 3. Spieltag der Gruppenphase in der UEFA Champions League Viktoria Pilsen. Anpfiff in der Münchner Allianz Arena ist um 18:45 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel FC Bayern gegen Pilsen im Free-TV übertragen?

Nein. Das Spiel der Bayern gegen Viktoria Pilsen wird live und exklusiv im kostenpflichtigen Stream bei DAZN übertragen.

Champions League heute live: Kann ich die Partie Bayern gegen Pilsen im Pay-TV sehen, und wo?

Ja und nein. Die exklusiven Rechte für die Champions League liegen beim Streaming-Dienst DAZN sowie Prime Video. Wer jedoch DAZN über seinen Sky Q abonniert hat, empfängt das Programm von DAZN über seinen Receiver. Andernfalls ist die Partie Bayern vs Pilsen nur im Stream zu sehen.

Gibt es einen Livestream von Bayern gegen Pilsen?

Ja. Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie aus der Allianz Arena einzeln und in der Konferenz. Dies ist aber nur mit einem Abonnement möglich. Einen kostenlosen Stream gibt zu diesem Spiel leider nicht.

Kann ich die Partie der Bayern gegen Pilsen auch im Liveticker verfolgen?

Ja, klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in München-Fröttmaning der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Kann ich im Radio oder Audiostream das Match der Bayern gegen Viktoria Pilsen live miterleben?

Ja, kann man. Die ARD-Sportschau hat die Hörfunk-Rechte an allen Spielen der Champions League. Im Web oder in der App ist die Partie mit Audio-Kommentar abrufbar.

Champions League: Der 3. Spieltag im Überblick - So könnt ihr die Spiele live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream, Audio und Highlights

Dienstag, 04. Oktober 2022

18:45 Uhr: FC Bayern München - Viktoria Pilsen (Gruppe C) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

18:45 Uhr: Olympique Marseille - Sporting Lissabon (Gruppe D) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Ajax Amsterdam - SSC Neapel (Gruppe A) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: FC Liverpool - Glasgow Rangers (Gruppe A) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: FC Porto - Bayer 04 Leverkusen (Gruppe B) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Club Brügge - Atletico Madrid (Gruppe B) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Inter Mailand - FC Barcelona (Gruppe C) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur (Gruppe D) - im Liveticker auf ran.de und live bei Prime Video

Mittwoch, 05. Oktober 2022

18:45 Uhr: Red Bull Salzburg - Dinamo Zagreb (Gruppe E) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

18:45 Uhr: RB Leipzig - Celtic Glasgow (Gruppe F) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: FC Chelsea - AC Mailand (Gruppe E) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Real Madrid - Shakhtar Donetsk (Gruppe F) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Manchester City - FC Kopenhagen (Gruppe G) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: FC Sevilla - Borussia Dortmund (Gruppe G) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Juventus Turin - Maccabi Haifa (Gruppe H) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

21:00 Uhr: Benfica Lissabon - Paris St. Germain (Gruppe H) - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.