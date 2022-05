Real Madrid holt Champions-League-Titel in Paris

Erst Fan-Chaos, dann königlicher Triumph: Rekordsieger Real Madrid hat im verspäteten Champions-League-Finale von Paris den europäischen Fußball-Thron erobert und Jürgen Klopp den Henkelpott verwehrt. Vinicius Junior (59.) und der sagenhaft starke Torhüter Thibaut Courtois führten Real beim 1:0 (0:0) gegen den FC Liverpool zum insgesamt 14. Sieg im wichtigsten Europapokal - Titelsammler Toni Kroos schloss mit seiner Nummer fünf zu Cristiano Ronaldo auf. ZUM SPIELBERICHT.

FC Liverpool - Der Weg ins Finale

Vorrunde Gr. B

1. Spieltag: FC Liverpool - AC Mailand 3:2 zum Spielbericht

2. Spieltag: FC Porto - FC Liverpool 1:5 zum Spielbericht

3. Spieltag: Atlético Madrid - FC Liverpool 2:3 zum Spielbericht

4. Spieltag: FC Liverpool - Atlético Madrid 2:0 zum Spielbericht

5. Spieltag: FC Liverpool - FC Porto 2:0 zum Spielbericht

6. Spieltag: AC Mailand - FC Liverpool 1:2 zum Spielbericht

Achtelfinale

Hinspiel: Inter Mailand - FC Liverpool 0:2 zum Spielbericht

Rückspiel: FC Liverpool - Inter Mailand 0:1 zum Spielbericht

Viertelfinale

Hinspiel: SL Benfica Lissabon - FC Liverpool 1:2 zum Spielbericht

Rückspiel: FC Liverpool - SL Benfica Lissab0n 3:3 zum Spielbericht

Halbfinale

Hinspiel: FC Liverpool - Villarreal CF 2:0 zum Spielbericht

Rückspiel: Villarreal CF - FC Liverpool 2:3 zum Spielbericht

Real Madrid - Der Weg nach Paris

Vorrunde Gr. D

1. Spieltag: Inter Mailand - Real Madrid 0:1 zum Spielbericht

2. Spieltag: Real Madrid - FC Sheriff Tiraspol 1:2 zum Spielbericht

3. Spieltag: Shakhtar Donetsk - Real Madrid 0:5 zum Spielbericht

4. Spieltag: Real Madrid - Shakhtar Donetsk 2:1 zum Spielbericht

5. Spieltag: FC Sheriff Tiraspol - Real Madrid 0:3 zum Spielbericht

6. Spieltag: Real Madrid - Inter Mailand 1:2 zum Spielbericht

Achtelfinale

Hinspiel: Paris SG - Real Madrid 1:0 zum Spielbericht

Rückspiel: Real Madrid - Paris SG 3:1 zum Spielbericht

Viertelfinale

Hinspiel: Chelsea FC - Real Madrid 1:3 zum Spielbericht

Rückspiel: Real Madrid - Chelsea FC 2:3 (n.V) zum Spielbericht

Halbfinale

Hinspiel: Manchester City - Real Madrid 4:3 zum Spielbericht

Rückspiel: Real Madrid - Manchester City 3:1 (n.V.) zum Spielbericht

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Im Endspiel der Champions-League in Paris trifft der FC Liverpool auf Real Madrid. Anpfiff der Partie in Paris ist am 28. Mai um 21:00 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Liverpool gegen Real im Free-TV übertragen?

Ja. Das ZDF überträgt das CL Finale 2022 am Samstag um 21 Uhr live im Free-TV. Bereits ab 20.25 Uhr beginnt bei ZDF die Vorberichterstattung zur Partie. Kommentator aus dem Pariser Stade de France wird Béla Réthy sein

Champions League live: Kann ich die Partie von Liverpool gegen Real Madrid im Pay TV sehen, und wo?

Ja. Der Streaming Anbieter DAZN überträgt das Finale auch live. Für die DAZN-Kunden gibt es einen Livestream der Partie empfangen. Dies ist aber nur mit einem kostenpflichtigen Abo möglich Die Übertragung beginnt um 20:30 Uhr

Gibt es einen Livestream von Liverpool vs. Madrid?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, dem bietet das ZDF mit dem kostenlosen Live-Stream euch einen mobilen Service.

Kann ich das Finale zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Paris der Ball zum diesjährigen Finale rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

