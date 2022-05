Real Madrid kämpft am 28. Mai im Pariser Stade de France gegen den FC Liverpool um den Gewinn der Champions League. Wir zeigen Euch den Weg bei beider Teams ins Finale in Paris. Auf Madrids Tabellenplatz eins in Gruppe D folgten denkwürdige K.o.-Runden gegen Paris Saint-Germain, den FC Chelsea und Manchester City. Die Bilanz der Königlichen: acht Siege, vier Niederlagen, 28 Tore, 14 Gegentore. Der Weg von Real und den Reds im Überblick. Zudem zeigen wir Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Live-Stream verfolgen könnt.

UPDATE, 28.05.2022, 13:04 Uhr - Die möglichen Aufstellungen Reds vs. Real

Die mögliche Liverpool Startelf: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Keïta - Salah, Mané, Luis Díaz - Trainer: Jürgen Klopp

So könnte Real spielen: Courtois - Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy - Kroos, Casemiro, Modrić - Valverde, Benzema, Vinícius Jr. - Trainer: Carlo Ancelotti

Last Update:

Jürgen Klopp wittert erneut Verschwörung: Jürgen Klopp steht vor einem wichtigen Spiel. Das Champions-League-Finale gegen Real Madrid fordert seine ganze Konzentration - doch jetzt sorgt ausgerechnet der FC Bayern für Unruhe. Der Liverpooler Trainer vermutet Absicht dahinter. Weiterlesen...

Ancelotti will mit Real "Geschichte schreiben": Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti will mit den Königlichen am Samstag den Rekord von bislang 13 Titeln in der Champions League ausbauen. Weiterlesen...

Spielinfos

Anstoß: 28. Mai 2022 21:00 Uhr

Stadion: Stade de France (Paris St. Denis)

SCHIEDSRICHTER: Turpin, Clement (Frankreich)

Assistenten: Danos, Nicolas (Frankreich), Gringore, Cyril (Frankreich)

Vierter Offizieller´: Bastien, Benoit (Frankreich)

Video-Assistent: Brisard, Jerome (Frankreich)

VAR-Assistent: Delajod, Willy (Frankreich)