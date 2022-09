München - Wird das Finale der Champions League schon bald in den USA ausgerichtet? Wie die spanische Sportzeitung "as" berichtet, ist dieses Szenario zumindest einmal nicht auszuschließen.

Für den europäische Fußball wäre es zumindest ein absolutes Novum, wenn das Endspiel der "Königsklasse" nicht in Europa ausgetragen werden würde. Doch für den Europäischen Fußballverband UEFA sind die finanziellen Anreize dafür, das Finale auf einen anderen Kontinent zu verlagern, laut dem Bericht sehr groß.

US-Amerikaner sind optimistisch

Demnach befürwortet auch die European Club Association (ECA), die nächste Woche ihre Generalversammlung in Istanbul abhält, die Erweiterung ihres Marktes. Es wäre zumindest ein Schritt, der die TV- und Sponsoring-Einnahmen aller Beteiligten vervielfachen würde.

In den USA herrscht jedenfalls schon einmal Zuversichtlichkeit, was das Vorhaben anbelangt. Laut dem Bericht sind Amerikas wichtigste Promoter optimistisch, dass ein Champions-League-Finale auf amerikanischen Boden stattfinden wird. Dabei orientieren sie sich an der Austragung des "Campeones Cup", einem Turnier der US-amerikanischen Fußball-Liga MLS.

Kein konkreter Zeitplan

Das seit 2018 jährlich stattfindende Spiel lässt den Meister der MLS gegen den Meister aus der mexikanischen Liga MX antreten. Auf organisatorischer Ebene soll die Veranstaltung wohl einem großen europäischen Finale ähneln.

Wann genau ein Finale tatsächlich in den USA stattfinden könnte, lässt sich dem Bericht nicht entnehmen. Klar ist, dass dafür erst mehrere Instanzen in Europa ihr Go geben müssten.

