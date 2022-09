München - Ein Fan des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist bei den Ausschreitungen beim Auswärtsspiel bei Olympique Marseille schwer verletzt worden. "Er ist im Krankenhaus", sagte SGE-Vorstand Philipp Reschke: "Wir wissen nicht, warum er relativ ernsthaft verletzt ist. Aber er ist stabil und außer Lebensgefahr. Weitere Infos können wir erst nachliefern."

Vor Spielbeginn hatten sich die Fanlager gegenseitig mit Feuerwerkskörpern beschossen, dabei sei die Verletzung wohl passiert.

Die erneuten Ausschreitungen dürften nun eine massive Bestrafung der Hessen durch die UEFA nach sich ziehen.

"Es war der befürchtete Ausnahmezustand und möglicherweise noch darüber hinaus", führte Reschke aus: "Es ist schon sehr befremdlich, welches Ausmaß an Aggressivität und Hass uns entgegen schlug." Über die drei Punkte könne nach dem 1:0 (1:0) "keine Freude" aufkommen.

Reschke: "Verhältnis von 15:1"

"Es gab auf beiden Seiten sicher eine ganze Menge Täter. Aber ich würde behaupten, dass es auf Seiten der Gastgeber bedeutend mehr waren", so Reschke. Er schätze da ein Verhältnis von 15:1.

"Das ist keine Entschuldigung und soll keinen in Schutz nehmen, der darauf mit gleichen Mitteln zurück reagiert hat", betonte er weiter.

Für das Fehlverhalten der Eintracht-Fans befürchtet der Vorstand für Fanbetreuung, Sicherheit und Recht ebenfalls Konsequenzen vonseiten der UEFA, ohnehin sind die Hessen nach Vorkommnissen in der vergangenen Europa-League-Saison für Heimspiele auf Bewährung. "Ich befürchte eine Strafe eher für ein Auswärtsspiel", sagte Reschke: "Ich kann aber auch nicht ausschließen, dass die Bewährung für ein Heimspiel greift."

"Hitlergruß": Eintracht distanziert

Darüber hinaus sorgten Bilder für Wirbel, die einen Eintracht-Fan beim Hitlergruß zeigen sollen. Die Frankfurter Verantwortlichen reagierten schnell und eindeutig.

"Von einem einzelnen Vorfall im Vorfeld des UEFA Champions League-Spiels zwischen Olympique de Marseille und Eintracht Frankfurt, bei dem eine als "Hitlergruß" zu verstehende Gestik gezeigt wurde, distanziert sich der Club in aller Deutlichkeit", hieß es in einer Mitteilung nach dem Spiel. "Antisemitisches Gedankengut steht im krassen Widerspruch zum unmissverständlichen und unverrückbaren Werteverständnis des Clubs und seiner Wurzeln."

Die auf dem Video zu sehende Person habe sich noch während des Spiels beim Eintracht-Fanbeauftragten gemeldet und den Vorwurf einer antisemitischen Intention nachdrücklich zurückgewiesen, hieß es weiter. "Eintracht Frankfurt wird diesen Vorgang und die Darstellung des Betreffenden ausführlich überprüfen."

Droht der SGE ein Zuschauerausschluss?

Nun drohen der Eintracht nach den jüngsten Vorkommnissen wohl drastische Folgen. Denn nach dem Platzsturm beim Halbfinale der vergangenen Europa-League-Saison gegen West Ham United wurden die Frankfurter von der UEFA für zu einem Zuschauerausschluss im nächsten internationalen Spiel verurteilt. Die Strafe wurde für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt - nach den Vorfällen in Marseille könnte sie allerdings in Kraft treten.

Oliver Glasner zeigte jedenfalls "null Verständnis" für die Ausschreitungen: "Ein paar Chaoten missbrauchen den Fußball, um ihre Gewaltaggressionen auszuleben", monierte der Trainer. Die Lage hatte sich schon weit vor dem Hochrisikospiel in der Stadt zugespitzt. Am Montagabend waren bereits acht Personen nach einer Schlägerei festgenommen worden, laut örtlicher Präfektur kamen am Dienstag 17 weitere Personen in Gewahrsam.

Sow spricht von "Abgeklärtheit"

Dabei war der Tag aus rein sportlicher Sicht historisch. Schließlich fuhr der Europa-League-Champion dank des Treffers von Jesper Lindström (43.) mit dem 1:0 (1:0) beim französischen Spitzenklub die ersten Punkte überhaupt in der Königsklasse ein. Der Erfolg spreche angesichts der Umstände für "unsere Abgeklärtheit", sagte Mittelfeldspieler Djibril Sow.

Es sei gelungen, "alles andere auszublenden", ergänzte Kapitän Sebastian Rode. In der Gruppe D sei nun wieder "alles offen". Doch es würde nicht verwundern, wenn die Jagd nach dem Achtelfinale erstmal ohne eigene Fans weitergehen müsste.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.