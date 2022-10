Frankfurt am Main (SID) - Trainer Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt verspürt vor den entscheidenden Duellen um das Weiterkommen in der Champions League keinen besonderen Druck. "Wir fühlen uns bereit für diese Ausgangsposition", sagte der Österreicher vor dem Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen Olympique Marseille. Die Konstellation in Gruppe D habe "keinen Einfluss" auf die Herangehensweise.

Mit zwei Siegen in den abschließenden beiden Partie kann die Eintracht ins Achtelfinale einziehen, verlieren die Hessen eines der beiden Spiele, ist das Weiterkommen nicht mehr möglich. Am letzten Spieltag ist die SGE bei Sporting Lissabon gefordert. Im schlechtesten Fall endet die Reise durch Europa für die Frankfurter auf dem vierten Platz. "Die Rumrechnerei hat meistens zu ganz wenig geführt", sagte Glasner.

Gegen Marseille muss der Eintracht-Trainer auf Abwehrspieler Tuta verzichten, der aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre fehlt. "Dass wir hinten umbauen müssen, sind wir gewohnt", sagte der 48-Jährige. Wie Glasner seine Abwehr aufstellt, ist noch offen. Hrvoje Smolcic werde aber "auf jeden Fall" von Beginn an spielen.