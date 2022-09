Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss bei seinem ersten Auftritt in der Champions League ohne Kapitän Sebastian Rode auskommen. Der 31-Jährige hat laut Klubangaben beim zurückliegenden Bundesligaspiel am Samstag gegen RB Leipzig (4:0) eine "Muskelverletzung im Oberschenkel" erlitten und "fällt bis auf Weiteres aus". Damit fehlt Rode am Mittwoch in der Partie des Europa-League-Siegers gegen Sporting Lissabon (18.45 Uhr/DAZN).