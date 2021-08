Köln (SID) - Die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim stehen dicht vor dem Einzug in die Gruppenphase der Champions League. Das Team von Trainer Gabor Gallai gewann sein Hinspiel in der zweiten Runde des sogenannten Ligawegs beim schwedischen Rekordmeister FC Rosengard mit 3:0 (1:0) und hat damit bei der Premiere in der Königsklasse beste Aussichten auf das Weiterkommen.

Für Hoffenheim trafen Tine Lea De Caigny (29.), Laura Wienroither (71.) und Chantal Hagel (90.+3). Das Rückspiel findet am 8. September (19.00 Uhr) in Hoffenheim statt. Die TSG hatte sich beim Debüt in der Champions League im Mini-Turnier der Runde eins gegen Valur Reykjavik (1:0) und AC Mailand (2:0) durchgesetzt.

Der zweimalige Titelträger VfL Wolfsburg tritt am Mittwoch zu Hause gegen Girondins Bordeaux an, Dritter der vergangenen französischen Meisterschaft. Der deutsche Pokalsieger steigt als Vizemeister eine Runde später als Hoffenheim ein. Meister Bayern München ist direkt für die Gruppenphase qualifiziert.