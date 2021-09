Köln (SID) - Für das Topduo des deutschen Frauenfußballs beginnt die neue Gruppenphase der Champions League mit Auswärtsspielen. Meister Bayern München tritt am 5. Oktober (21.00 Uhr) bei Benfica Lissabon an, der Pokalsieger VfL Wolfsburg ist tags darauf beim diesjährigen Finalisten FC Chelsea gefordert (21.00 Uhr). Die Debütantinnen der TSG Hoffenheim starten am 5. Oktober (18.45 Uhr) hingegen mit dem Heimspiel gegen HB Köge (Dänemark).

Übertragen werden alle Begegnungen der Champions League der Frauen von DAZN. Kostenlos sind die Spiele im neuen YouTube-Channel zu verfolgen, mit deutschem Kommentar laufen die Partien der deutschen Teams nur auf der Plattform des Streamingdienstes.

Die Gruppensieger und -zweiten der vier Vierergruppen ziehen ins Viertelfinale ein. In der reformierten Champions League war aus deutscher Sicht nur der FC Bayern direkt für die lukrative Gruppenphase qualifiziert, in der pro Team 400.000 Euro Preisgeld garantiert sind. Der Sieger der Königsklasse kassiert bis zu 1,4 Millionen Euro.