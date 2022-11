Warschau (SID) - Christopher Nkunku hat nach seinem Führungstreffer für RB Leipzig im letzten Gruppenspiel in der Champions League gegen Schachtar Donezk (4:0) mit einer süßen Botschaft an seinen Sohn für Aufsehen gesorgt. Der französische Nationalspieler holte während seines Torjubels einen roten Luftballon aus seinem Stutzen, blies ihn auf und breitete die Arme aus.

"Der Ballon ist für meinen Sohn, er mag Ballons", erklärte Nkunku nach dem Spiel. Auch Marco Rose war angetan: "Das ist doch schön, dass ein Papa an seine Familie denkt und diese Botschaft überbringt, ein schöner Moment", sagte der Trainer der Sachsen.

Nkunku hatte Leipzig in Warschau, wo Donezk seine Heimspiele aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine austrägt, in der zehnten Minute in Führung geschossen. Andre Silva (50.), Dominik Szoboszlai (62.) und Dani Olmo (68.) sicherten dem deutschen Pokalsieger das Achtelfinale als Gruppenzweiter hinter Titelverteidiger Real Madrid.