Rom (SID) - Ciro Immobile geht mit gehörigem Respekt vor Weltfußballer Robert Lewandowski in das Duell der beiden Toptorjäger. "Er ist ein kompletter Stürmer. Ich denke, er ist aktuell der beste Neuner der Welt, deshalb müssen wir extrem aufpassen", sagte der Angreifer von Lazio Rom vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) gegen Titelverteidiger Bayern München bei uefa.com.

"Was ich an Robert Lewandowski mag? Die Tatsache, dass er nie zufrieden ist. Er will sich jedes Jahr weiter verbessern und über seine Grenzen hinausgehen", führte Immobile weiter aus: "Es war absolut verrückt, dass ich ihn im Rennen um den Goldenen Schuh geschlagen habe."

Der frühere Dortmunder hatte Lewandowski den prestigeträchtigsten Titel als Europas Toptorjäger in der vergangenen Saison vorenthalten: Immobile traf in der Liga 36-, Lewandowski "nur" 34-mal.

Gegen die Bayern brauche Lazio "das perfekte Spiel, um sie zu schlagen", betonte der 31-Jährige: "Sie sind eine Mannschaft, die schnell und totalen Fußball spielt, daher wird es für uns schwierig werden, jeden ihrer Angriffe zu stoppen." Umso mehr komme es auf kalte Effizienz vor dem Tor an - also auf ihn.