München - Der FC Bayern München hat in der Saison 2022/23 eine sehr prominent besetzte Gruppe in der Champions League erwischt. Der deutsche Rekordmeister trifft unter anderem auf Inter Mailand und den FC Barcelona.

Gleich zu Beginn der Gruppenphase bekommen es die Münchner auswärts mit Inter Mailand zu tun, es ist die Neuauflage des Champions-League-Finals von 2010, das die Italiener damals mit 2:0 gewannen.

Bei den Münchnern, die in den ersten Saisonspielen so furios loslegten, stotterte zuletzt der Motor etwas. Nach einem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach gab es beim Bundesliga-Spiel bei Union Berlin ebenfalls nur ein 1:1.

Auch in der Königsklasse lief es für den FCB in der vergangenen Saison nicht wirklich toll. Bereits im Viertelfinale scheiterte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann am FC Villarreal.

Inter Mailand hat vor dem Duell mit den Münchnern mit Verletzungssorgen zu kämpfen. So meldete sich Starstürmer Romelu Lukaku wegen einer Muskelverletzung bereits vorzeitig für das Bayern-Spiel ab.

Wo läuft Inter vs. FC Bayern? So könnt ihr das Spiel live verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Der FC Bayern tritt am Mittwoch im Giuseppe Meazza gegen Inter Mailand an. Anpfiff der Partie ist am 7. September um 21:00 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Inter Mailand gegen Bayern München live im Free-TV übertragen?

Nein, in Deutschland ist die Partie nicht im Free-TV zu sehen.

Champions League live: Kann ich die Partie der Bayern in Mailand im Pay-TV sehen - und wo?

Ja, das Spiel zwischen Inter Mailand und dem FC Bayern München ist im Pay-TV zu sehen. Auf dem Sender DAZN, den Sky-, Vodafone- oder MagentaTV-Kunden zu ihrem Abo hinzubuchen können.

Gibt es einen Livestream von Inter gegen Bayern?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, kann das via DAZN tun. Dafür ist aber ein Abo nötig.

Kann ich die Partie Inter Mailand gegen FCB auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran-Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

