Köln (SID) - Die Personalsorgen von Teammanager Jürgen Klopp beim kriselnden englischen Spitzenklub FC Liverpool verschärfen sich. Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold (Knöchel) und Innenverteidiger Joel Matip (Wade) haben laut Medienberichten beim 2:3 in der Liga am Sonntag beim FC Arsenal Verletzungen erlitten und werden rund zwei Wochen fehlen.

Das Duell in Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei den Glasgow Rangers und das Spitzenspiel in der Liga am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) gegen Titelverteidiger Manchester City mit Überflieger Erling Haaland werden die beiden definitiv verpassen.

Bereits am Montag war bekannt geworden, dass der kolumbianische Stürmer Luis Diaz wegen einer Knieverletzung bis Jahresende ausfallen wird. Auch der 25-Jährige hatte die Blessur bei der Niederlage bei den Gunners erlitten.

Nach acht Spieltagen steht der Vizemeister mit nur zwei Siegen auf Rang zehn der Premier League. In der Champions League liegt Klopps Team als Zweiter der Gruppe A auf Achtelfinalkurs.