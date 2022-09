München - Beide haben am gestrigen Champions-League-Abend doppelt getroffen. Beide sind mit ihren Teams Anwärter auf den diesjährigen Königsklassen-Triumph. Und beide könnten nun allmählich für eine Wachablösung in Europas glorreichsten Wettbewerb sorgen.

Erling Haaland und Kylian Mbappe haben wieder einmal den Unterschied gemacht. Während Haaland bei Manchester Citys 4:0-Erfolg gegen den FC Sevilla einmal mehr sein überragendes Stellungspiel bewies, zweimal goldrichtig stand und doppelt einnetzte, war Mbappe gegen Juventus Turin fast schon Alleinunterhalter. Beim 2:1-Sieg gegen die Italiener traf der PSG-Star zweimal sehenswert und hatte sogar mehrmals einen Hattrick auf dem Fuß.

Mbappe stiehlt Messi die Show

Der Norweger und der Franzose überzeugen ohnehin schon seit geraumer Zeit in der Königsklasse. Nur standen sie eben in der Vergangenheit stets hinter den beiden anderen großen Namen, die die Champions League über Jahre hin geprägt haben: Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.

Messi stand für PSG gegen Juventus auch auf dem Platz. Der Argentinier initiierte diverse Chancen, spielte gut und kam mit seinem Schlenzer in der zweiten Hälfte fast auch noch zum Torerfolg. Doch die Show im Pariser Prinzen Park gehörte Mbappe.

Ronaldo nur in der Europa League

Und Ronaldo? Der spielt in dieser Saison in der Champions League überhaupt keine Rolle. Mit Manchester United tritt der portugiesische Superstar nur in der Europa League an. Die Bühne ist also frei für andere - frei für Mbappe und Haaland.

Doch kann man schon von einer endgültigen Wachablösung sprechen? Nein.

Solange Messi und Ronaldo weiter auf diesem Niveau spielen und nicht von der Bildfläche verschwunden sind, geraten sie nicht in Vergessenheit. Doch dass es an der Zeit ist, dass andere ihnen mehr und mehr die Show stehlen, kann man nicht mehr verneinen.

Mbappe and Haaland this season pic.twitter.com/oKmZClWNqB — Troll Football (@TrollFootball) September 6, 2022

Haaland mit CL-Rekord

Für Haaland waren es gestern die Tore 24 und 25 im 20. Champions-League-Spiel - ein absolutes Novum. Er hat nun sowohl für Manchester City als auch Borussia Dortmund und RB Salzburg bei seinem Königsklassen-Debüt getroffen. Seit seinem Wechsel nach England traf der Norweger alle 54 Minuten.

"Ich mag die Routine - und es ist zu einer Routine geworden - dass wir nach Spielen über ihn [Haaland] und seine Tore reden. Hoffentlich kann er genau da weitermachen, denn die Zahlen sprechen für sich", sagte City-Coach Pep Guardiola nach dem Spiel über den norwegischen Super-Stürmer und fügte hinzu: "Es sind aber nicht nur seine Tore. Er ist einfach immer da. Es ist immer das Gefühl, dass er noch mehr Tore machen kann."

Mbappe und Haaland besser als Messi und Ronaldo

Mbappe hatte nach 20 Champions-League-Einsätzen übrigens zwölf Mal getroffen. Er und Haaland weisen in der Königsklasse also Zahlen auf, die nicht einmal Messi oder Ronaldo aufweisen konnten. Heute steht Mbappe nach 54 Spielen bei 35 Treffern.

Dennoch haben "CR7" und "La Pulga" die Champions League über Jahre hinweg geprägt - nun drehen zwei weitere absolute Ausnahmekönner auf. Und als Fußball-Fan kann man sich eigentlich nur darüber freuen, dass alle vier zeitgleich aktiv sind. Wenn einer in diesem Jahr auch nicht in der Champions League vertreten ist.

