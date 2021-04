München – Zu Leon Goretzka gibt es eine interessante Anekdote, überliefert von niemand Geringerem als Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

In dessen Büro saß Leon Goretzka vor gut einem Jahr. "Und meinte, dass er ein wichtiger Spieler für den FC Bayern werden will", wie der FCB-Boss vor ein paar Wochen bei "Sport1" verriet. "Dann habe ich ihm eine Frage gestellt: 'Hindert dich einer daran?' Dann meinte er: 'Nein!' Ich habe geantwortet: 'Dann werde es.'"

Als Muskelpaket zur historischen Titelsammlung

Jenes Gespräch könnte der Anfangspunkt der bemerkenswerten Entwicklung sein, die der 26-Jährige seitdem durchlaufen hat. Hin zu etwas, "was wir beim FC Bayern einen Schlüsselspieler nennen", wie es Rummenigge ausdrückte.

Die pandemiebedingte Unterbrechung des Spielbetriebs im Frühling des Vorjahres nutzte Goretzka nicht nur mental zur Findung seiner persönlichen Ziele. Goretzka, der 2018 nach fünf Jahren beim FC Schalke 04 ablösefrei zum FC Bayern gewechselt war, legte eine drastische körperliche Wandlung hin. Der schlaksige Mittelfeldspieler kam als durchtrainiertes Muskelpaket aus der Corona-Pause, wurde zum unermüdlichen Box-to-Box-Läufer und demonstriert einen Siegeswillen, der dem seines Mittelfeldpartners Joshua Kimmich in nichts nachsteht.

In der vergangenen Saison gewann der deutsche Rekordmeister das Triple, das mittlerweile zum historischen Sextuple wurde. Immer an vorderster Front dabei: Stammkraft Goretzka, der gerne selbst davon spricht, mit den Bayern eine ganze Ära prägen zu wollen. Der als Teil des hochgelobten deutschen 95er-Jahrgangs früh in seiner Laufbahn schon fast alles gewonnen hat – aber nicht satt und müde ist. Sondern mehr will, besser wird.

Scoretzka sammelt Torbeteiligungen am Fließband

Seinem FC Bayern ist das freilich mehr als recht. Goretzka spielt in der entscheidenden Phase der aktuellen Saison vielleicht in der Form seines Lebens, wird defensiv in den Zweikämpfen und als Abfangjäger immer besser und wichtiger, ist einer der besten Passspieler der Liga (über 87 Prozent angekommener Zuspiele) und sammelt eine Torbeteiligung nach der anderen.

Alleine in vier der letzten fünf Bundesligapartien war Goretzka (mindestens mit) dafür verantwortlich, dass die Bayern ihre Siege einfuhren und so schnurstracks auf dem Weg in Richtung neunte Meisterschaft in Folge unterwegs sind: Drei Assists beim Kantersieg gegen Köln, das entscheidende Tor zum 3:2 gegen den BVB, ein Treffer sowie eine Vorlage beim 3:1 gegen Werder und am Samstag sein fulminanter Strich gegen Leipzig, der zum Siegtor im wohl vorentscheidenden Spiel um die Schale werden sollte.

Thomas Müller fühlte sich in der jüngsten Länderspielpause sogar dazu berufen, seinem Mitspieler einen neuen Spitznamen zu verpassen: Leon Scoretzka. "Wir haben gestern darüber gesprochen", sagte dieser nach dem Leipzig-Spiel, "also musste ich heute liefern".

Das nächste große Spiel, in dem "Scoretzka" gerne liefern darf, steht am Mittwoch an: das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse gegen Paris Saint-Germain (21 Uhr im Liveticker auf ran.de). Dort wird Goretzka wieder eine Schlüsselrolle zufallen - in Abwesenheit des Toptorjägers Robert Lewandowski sogar eine noch größere als sonst. Denn: Einen Eins-zu-Eins-Ersatz, das hat die Partie gegen Leipzig gezeigt, haben die Münchner für den Polen nicht. Dass der bittere Ausfall dank Spieler wie Goretzka, der eine enorme Torgefahr aus der Tiefe bringt, mit seinem starken Kopfballspiel oder seiner fantastischen Schusstechnik, aufgefangen werden kann, aber auch.

"Er ist ein Garant für unsere Erfolge"

Und in Zukunft? Goretzkas Vertrag läuft theoretisch im Sommer 2022 aus. Dazu wollen es die Bayern aber nicht kommen lassen. "Leon Goretzka hat sich in den letzten zwölf Monaten extrem entwickelt", lobte Präsident Herbert Hainer schon vor Wochen bei "Sport1": "Er ist für uns in meinen Augen einer der wichtigsten Spieler geworden und ein Garant für unsere Erfolge. Ja, wir wollen mit ihm verlängern."

Die Münchner wissen, dass der 26-Jährige nicht nur sportlich nicht aus dem Klub wegzudenken ist. Seine regelmäßigen kritischen Aussagen zu Rassismus oder anderen sozialen Themen machen Goretzka auch abseits des Platzes zu einem Vorbild und einer Führungspersönlichkeit. Mit der Initiative "We Kick Corona", initiiert von Goretzka und Kimmich, sammeln, geben und spenden die Bayern-Spieler beispielsweise Millionenbeträge für soziale Einrichtungen und Projekte.

Auf dem Platz unersetzlich, abseits davon ein Vorbild und immer mehr Puzzlestück für eine sich anbahnende Erfolgs-Ära: Auch Goretzka selbst hat wenig Grund, die Münchner zu verlassen.

"Ich fühle mich superwohl hier", lautete deshalb sein klares Bekenntnis nach dem Sieg gegen Leipzig im "Aktuellen Sportstudio": "Bayern hat mir in den letzten Jahren sehr geholfen, den nächsten Schritt zu machen. Von daher geht die Tendenz auch klar zu Bayern."

