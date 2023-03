München (SID) - Der Rückenwind aus dem Liga-Gipfel soll die Fußballerinnen von Bayern München ins Halbfinale der Champions League tragen. "Vor allem auch die Art und Weise, wie wir Wolfsburg besiegt haben, stellt mich zufrieden. Dieses gute Gefühl nehmen wir jetzt mit in die kommenden Partien", sagte Kapitänin Lina Magull vor dem Viertelfinal-Rückspiel beim FC Arsenal am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

Am Samstag hatte der FC Bayern den VfL Wolfsburg 1:0 bezwungen und so im Meisterrennen die Pole Position übernommen. Nun aber gilt der Fokus der "herausfordernden" Aufgabe im Emirates Stadium von London. "Vom 1:0 aus dem Hinspiel lassen wir uns nicht blenden, das ist nach wie vor sehr eng", sagte die Vize-Europameisterin zur Ausgangslage.

Im Vergleich zum ersten Duell in der Vorwoche sei es das Ziel, "selbst mehr Ballbesitz zu haben und unsere Angriffe besser auszuspielen. Das ist uns letzte Woche in der Allianz Arena nicht so gut gelungen. Ansonsten können wir mit zwei wichtigen Siegen im Rücken jedoch selbstbewusst nach London reisen."

Der VfL Wolfsburg geht ebenfalls mit einem knappen 1:0-Vorsprung in sein Heim-Rückspiel gegen Paris St. Germain am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN). Die Meisterinnen ziehen für die Partie um in die VW Arena. Kommen beide Bundesliga-Topklubs weiter, treffen sie in der Vorschlussrunde (22./23. April und 29./30. April) aufeinander - wie auch im DFB-Pokal am 15. April.