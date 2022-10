München/Dortmund - 19 Schüsse, sieben Torschüsse und ein vergebener Elfmeter: Die Partie zwischen Borussia Dortmund und Manchester City bot trotz des 0:0-Endergebnisses eine Menge Strafraumszenen. Für Kolumnist Allan Caldas von der brasilianischen Zeitung "O Globo" scheinbar nicht genug.

Der Journalist wittert eine Schiebung und bezeichnete die Partie als "Fleck in der aktuellen Ausgabe der Champions League".

BVB vs. Man City: Unentschieden half beiden Teams

Der Grund? Dank des Unentschiedens konnten beide Teams das Ticket für das Achtelfinale lösen. Sevilla, die mit drei Zählern hinter dem BVB liegen, können wegen des direkten Vergleichs nicht mehr am Team von Edin Terzic vorbeiziehen.

"Besonders in der zweiten Halbzeit haben beide Mannschaften nicht mehr wirklich Fußball gespielt, sondern nur noch so getan als ob", schreibt Caldas in seiner Kolumne. Für den Journalisten sei dies ein klarer Stoß vor den Kopf für alle Fans des Sports und widerspreche der Integrität des Wettbewerbes.

Caldas sieht sogar Parallelen zur Schande von Gijon von 1982: "Auch wenn es ein anderer Kontext ist, als damals, haben der BVB und Manchester City heftige Kritik verdient."

