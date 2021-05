München - In Porto kommt es zum großen Showdown zwischen den englischen Schwergewichten Manchester City und dem FC Chelsea. Wir verraten euch, wo ihr das Finale der Champions League live verfolgen könnt.

"Ich bin ziemlich sicher, dass wir leiden müssen, um das Finale zu gewinnen", sagte City-Trainer Pep Guardiola auf der Pressekonferenz vor der Partie: "In den meisten Finals muss man sich an die schlechten Momente anpassen. Am Ende müssen wir uns treu bleiben und ein gutes Spiel machen", so der Erfolgscoach.

+++ Update, 29. Mai 2021, 20:15 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

Manchester City: Ederson – Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko – Bernardo Silva, Gündogan, Foden – De Bruyne – Mahrez, Sterling

FC Chelsea: Mendy – James, Thiago Silva, Rüdiger – Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell – Havertz, Mount – Werner.

Auf der anderen Seite steht ihm mit Thomas Tuchel aus taktischer Sicht ein Trainer auf Augenhöhe gegenüber. Dabei verbindet die beiden auch abseits des Platzes ein freundschaftliches Verhältnis: "Pep war einer der Ersten, der mich angerufen hat, nachdem in Paris Schluss war", so Tuchel gegenüber "DAZN".

Während sich die Guardiola-Elf im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain mit 2:0 und 2:1 durchgesetzt hat, sind die "Blues" dank eines 1:1 und 2:0 über Real Madrid ins Finale eingezogen. Beide wollen nun im Endspiel nach dem Henkelpott greifen.

Im Abschlusstraining mussten die "Citizens" dann einen Schock wegstecken: Mittelfeld-Star Ilkay Gündogan verletzte sich während einer Einheit am Oberschenkel und musste das Training angeschlagen abbrechen.

Manchester City - FC Chelsea: Champions League Finale live im TV

Das Champions League Finale 2021 gibt es in dieser Saison leider nicht im Free TV zu sehen. Stattdessen wird die Partie vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Anstoß ist um 21:00 Uhr, ab 19:30 geht es mit der Vorberichtserstattung los.

Manchester City - FC Chelsea: Champions League Finale im Livestream

Parallel zu der Übertragung auf Sky gibt es die Partie auch auf Sky Go im Livestream zu sehen. Ebenfalls kann man das Spiel im kostenpflichtigen Livestream auf DAZN verfolgen. Hier beginnt die Übertragung um 20:30 Uhr.

Manchester City - FC Chelsea: Champions League Finale im Liveticker

Pünktlich zum Anpfiff sind wir mit unserem Liveticker mit dabei. Aufstellungen, Tore, wichtige Szenen und alle Daten und Fakten gibt es dann in Echtzeit abrufbar.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.