Manchester - Spektakel pur war das Halbfinal-Hinspiel zwischen Manchester City und Real Madrid, das mit 4:3 (2:1) für die Citizens endete.

Doch im Rückspiel in acht Tagen würde den Königlichen ein Sieg mit einem Tor Unterschied zur Verlängerung reichen. ran fasst die Stimmen und Reaktionen bei "Prime Video" und "BT Sport" nach dem Halbfinal-Hinspiel zusammen.

David Alaba (Real Madrid): "Es war ein sehr intensives Spiel. ManCity hat das auf den Platz gebracht, was sie sich vorgenommen haben. Sie haben uns das Leben schwer gemacht. Sie gehen schnell 2:0 in Führung, dann wird es schwierig. Aber wir haben nicht aufgehört, an uns zu glauben. Wir wissen, dass wir zurückschlagen können. Das hat man heute gesehen, diese Qualität zeichnet uns in dieser Saison aus."

... über seine Verletzung: "Es ging schon einmal besser. Mal schauen, was herauskommt bei den Untersuchungen."

... über die Chancen im Rückspiel: Ein großer Faktor ist der Trainer. Sie haben immer wieder Lösungen und eine gute Positionierung auf dem Platz. Das ist schwer zu verteidigen. Aber wir sind trotzdem noch am Leben das Rückspiel ist in acht Tagen bei uns zuhause.

... über Karim Benzema: "Unfassbar, was er dieser Saison spielt. Es ist schwierig, Worte zu finden, was er Woche für Woche macht. Wir sind sehr froh, dass er bei uns spielt."

Carlo Ancelotti (Trainer Real Madrid): "Der Plan war, besser zu verteidigen. Wir sind sehr schlecht gestartet und haben zwei frühe Tore kassiert. Aber dann konnten wir reagieren und taten das sehr gut. Wir sind im Spiel geblieben und haben noch Chancen weiterzukommen. Wir haben ein Heimspiel und unsere Fans können uns helfen. In dieser Partie hatten die Stürmer ein besseres Spiel, als die Verteidiger."

Guardiola gratuliert Ancelotti

Phil Foden (Manchester City): Für die Fans war es ein unglaubliches Spiel. Wir spielten gegen einen Gegner, der die Champions League schon oft gewonnen hat und wenn wir den Ball weggeben, bestrafen sie uns. Daran müssen wir im Rückspiel arbeiten. Wir sind sehr gut gestartet und hätten sie bereits erledigen können. Wir müssen unsere Chancen besser nutzen."

Pep Guardiola (Trainer Manchester City): "Es war ein fantastisches Spiel für beide Mannschaften. Wir haben viele gute Dinge gemacht, aber leider haben wir Tore bekommen und selber nicht mehr geschossen. Glückwunsch an Carlo und sein Team. Sie sind so gut. Aber es sind zwei Spiele und wir haben noch eins in der nächsten Woche. Wir gehen nach Madrid, um dort zu gewinnen."