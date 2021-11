Dortmund/München - Der BVB verliert auch das Rückspiel gegen Ajax Amsterdam mit 1:3. Im Zentrum: Ein Witz-Platzverweis gegen Mats Hummels.

Nach dem Spiel finden die Akteure deutliche Worte, vor allem der BVB-Verteidiger lässt ordentlich Dampf ab und nimmt weder den Schiedsrichter noch seinen Gegenspieler von der Kritik aus. (Stimmen von "DAZN").

Mats Hummels (Borussia Dortmund):

über den Platzverweis: "Ich habe keine Ahnung, wie man als Schiedsrichter, der angeblich auf Champions-League-Niveau pfeift, da Rot geben kann. Ich habe ja schnell gemerkt was passiert ist, seinen Fuß auf meiner Wade gespürt. Dann soll er sich es doch anschauen und mir dann von mir aus Gelb geben. Dann sieht er nicht ganz so blöd aus. Aber als er dann bei Rot blieb, war ich ungläubig. Er hat das Spiel entschieden und das weiß er auch."

über seinen Gegenspieler Antony: "Die Schauspielerei meines Gegners sollte man nicht außer Acht lassen. Das war einfach unsportlich. Er dreht sich viermal in Richtung Außenlinie, schaut hoch und dreht sich dann nochmal. Und dann kommt er danach auch noch zu mir hin und sagt es war kein Rot, das ist eine Farce. Er ist ein sehr guter Fußballer, jetzt muss er nur noch lernen ein Sportler zu werden. Dann wird er vielleicht noch besser."

über das restliche Spiel: "Wir haben es leidenschaftlich verteidigt, sind dann aber sehr tief geworden, haben Flanken zugelassen und unglaublich viele Körner gelassen. Es ist sehr schade, weil wir bis zur 25. Minute ein richtig gutes Spiel hingelegt haben. Dass wir jetzt mit so einem 1:3 nach Hause gehen, tut natürlich sehr weh."

Marco Reus (Borussia Dortmund):

über die Leistung des BVB: "Wenn du mit einem Mann weniger so lange spielst, dann wird es irgendwann einfach schwierig. Ich glaube, wir haben es gut gemacht und leidenschaftlich verteidigt. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann natürlich wenig Ballbesitz, die Gegentore sind einfach bitter. Die entstehen in der gleichen Situation, das müssen wir dann auch besser verteidigen. Wir haben alles auf dem Platz gelassen, aber es hat nicht gereicht."

über Schiedsrichter Michael Oliver: "Er hat zu mir gesagt, es wurde gecheckt. Da frag ich mich dann schon wie sowas dann so entschieden werden kann. Aber was sollen wir machen. Es ist gepfiffen worden und wir haben es nicht geschafft über 90 Minuten das Tempo zu halten."

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund):

über die Niederlage: "Das zustande kommen der Niederlage ärgert mich einfach. Ich glaube, wenn man in einem Champions League Spiel gegen Ajax Amsterdam über 60 Minuten in Unterzahl ist, kann es schwierig werden. Wir haben es trotzdem lange hervorragend gemacht, die Jungs haben sich in jeden Ball reingeschmissen. Es ist maximal bitter für uns."

über den Platzverweis: "Er ist so ein erfahrener Schiri, kommt sogar aus England. Wir haben die Möglichkeit, so eine erste Wahrnehmung kontrollieren zu können, Leute sitzen da und können es sich nochmal angucken. Und dann trotzdem so zu entscheiden, die Karte so zu geben. Tut mir leid, aber dann läuft irgendwas falsch im Fußball."

Erik ten Haag (Trainer Ajax Amsterdam):

über die Leistung seiner Mannschaft: "Die erste Halbzeit war eine schwache Leistung von uns. Wenn wir in Europa gut spielen wollen, darf uns sowas nicht passieren. Die Rote Karte war natürlich eine harte Entscheidung, aber in der zweiten Halbzeit haben wir es dann auch so besser gemacht, haben Dortmund laufen lassen und unser Spiel gespielt. Von daher bin ich natürlich zufrieden. Wir möchten die europäische Elite ärgern, keiner soll gerne gegen Ajax Amsterdam spielen wollen."

