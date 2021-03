Dortmund - Es wurde gezittert bis zur letzten Sekunde! Nach dem 2:2 gegen den FC Sevilla steht Borussia Dortmund erstmals seit vier Jahren wieder im Viertelfinale der Champions League. Das Hinspiel hatte Dortmund mit 3:2 gewonnen.

"Ein geiler Fight"

"Das war ein geiler Fight heute, ein geiles Weiterkommen - unter den letzten Acht in Europa, das haben wir uns verdient", freute sich Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspielerabteilung vom BVB.

In der ersten Halbzeit sah es lange so aus, als hätte Sevilla das richtige Mittel gegen Dortmund gefunden. Mit viel Ballkontrolle und einem sehr hohen Pressing rissen sie das Spielgeschehen an sich, sodass der BVB sich überhaupt nicht entfalten konnte.

"Das war kein guter Start von uns, wir haben den einen oder anderen dummen Fehlpass gespielt. Aber wir warfen uns in jeden Zweikampf und haben diese Phase gut überstanden", lobt Trainer Edin Terzic.

Das 1:0, welches Erling Haaland in der 35. Minute nach einer Vorlage von Marco Reus erzielte, kam praktisch aus dem Nichts. In der 54. Minute erhöht er per Elfmeter auf 2:0. In der zweiten Halbzeit hatte Dortmund zwar mehr Spielkontrolle, kassierte aber dennoch zwei Gegentore.

Youssef En-Nesyri traf zunächst in der 69. Minute per Elfmeter zum 1:2, dann in der Nachspielzeit zum 2:2.

Kehl lobt Haaland als "Man of the Match"

Haaland war der nicht nur wegen seiner beiden Tore der Mann des Spiels. Der Torjäger erweist sich als Mentalitätsmonster, kämpft und ackert für die Mannschaft, reißt mit seinen 20 Jahren sogar die älteren Mitspieler mit. "Er ist der 'Man of the Match', ist in guter Form, hilft uns einfach extrem", sagt Kehl.

Auch der ehemalige Nationalspieler Dennis Aogo lobt Haaland bei "Sky": "Was ich so bewundernswert finde, ist seine brutale Konstanz. Ich frage mich immer, wann kommt die Phase, in der so einer mal eine Durststrecke bekommt. Und die kommt einfach nicht. Es ist unfassbar, wie stabil er körperlich und auch im Kopf ist. Davon gibt es nur sehr Wenige."

Seine Bilanz ist beeindruckend: Mit zehn Toren ist er der beste Torjäger der Champions League. Im vierten Champions-League-Einsatz in Folge traf er nun doppelt. Saisonübergreifend gelangen ihm 20 Tore in 14 Partien.

Sevilla-Trainer Julen Lopetegui sagt: "Das Spiel wurde durch einen Spieler entschieden, der eine neue Ära prägen wird. Da bin ich sicher.“

Kein Wunder, dass sich die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu einem zahlungskräftigen Top-Verein hartnäckig halten. Zorc wischt diese Gerüchte rund um das Champions-League-Spiel erneut weg: "Unsere Haltung ist, dass wir weiter mit ihm planen."

Gespräch mit Terzic beflügelte Dahoud

Auch andere Spieler beweisen, dass sie in wichtigen Spielen ihre Qualität zur Geltung bringen können. Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud befindet sich in einer starken Verfassung, war auch an der Entstehung des 1:0 beteiligt.

Auslöser für den Formanstieg von Dahoud soll nicht zuletzt ein Gespräch zwischen ihm und Terzic gewesen sein, welches im Dezember geführt wurde.

"Da ging es um grundsätzliche Dinge. Mo bringt von Haus aus sehr viel mit. Man muss ein bisschen Konstanz reinkriegen", verrät der Trainer. "Das haben wir in den Griff bekommen. Er trainiert seit Januar extrem gut und hat es sich verdient, jetzt so im Rampenlicht zu stehen."

Zorc würde Terzic keine Steine in den Weg legen

In der kommenden Saison wird Terzic als Assistenztrainer von Marco Rose fungieren. Gleichwohl dürfte er sich mittlerweile auch für höhere Aufgaben empfohlen haben. Was wäre also, wenn ein anderer Verein ihn als Cheftrainer verpflichten möchte?

Zorc kündigt an, Terzic keine Steine in den Weg legen zu wollen: "Unser großer Wunsch ist, dass er weiter Bestandteil des Trainerteams von Borussia Dortmund ist. Wenn er mit anderen Wünschen auf uns zu käme, würden wir uns unter Männer zusammensetzen und das besprechen."

Ein weiterhin erfolgreicher Saisonverlauf in der Champions League könnte dazu führen, dass es dieses Gespräch wirklich geben wird.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.