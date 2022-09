München - Unerwünschte Party-Crasher bei Thomas Müller: Beim Star des FC Bayern wurde offenbar eingebrochen - und das während des Champions-League-Gruppenspiels der Münchner am Dienstagabend gegen den FC Barcelona. Dies berichtete die "Bild-Zeitung".

Die Polizei bestätigte immerhin einen Einbruch in Otterfing. Dort lebt Müller im Gemeindeteil Wettlkam. Es seien "mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Otterfing eingebrochen", teilte die Polizei mit. Dabei seien "Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände im mittleren sechsstelligen Bereich" entwendet worden. Trotz "massiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei" fehle von den Einbrechern bislang jede Spur. Die Kripo Miesbach ermittelt.

Müller, der am Dienstag seinen 33. Geburtstag feierte, erfuhr offenbar unmittelbar nach dem 2:0-Erfolg der Bayern von dem Einbruch. Er verließ die Arena sofort nach dem Duschen und verzichtete auf Interviews.

Müller: Einbrüche dieser Art nichts Unbekanntes

Solche Einbrüche sind jedoch nichts Unbekanntes. In den vergangenen Monaten kam es des Öfteren zu Vorfällen, bei denen Fußball-Stars Opfer von gezielten Einbrüchen wurden.

Ende August wurde Ex-Bundesliga-Spieler Emerick Aubameyang in seinem Haus in der Nähe von Barcelona überfallen, attackiert und ausgeraubt. Auch Robert Lewandowski wurde vor dem Trainingsgelände des FC Barcelona zuletzt eine Luxus-Uhr im Wert von 70.000 Euro aus dem Auto geklaut.

In England gab es in der jüngeren Vergangenheit ebenso mehrere Vorfälle, bei denen Fußball-Profis ausgeraubt wurden, teilweise auf offener Straße am helllichten Tag.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.