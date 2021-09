München/Madrid - Kevin de Bruyne, Jack Grealish, Neymar, Kylian Mbappe und Lionel Messi. Das Duell Paris Saint-Germain gegen Manchester City bot geballte Star-Power. Doch das Spiel, das die Fans am meisten mitriß war der Sensationserfolg von Sheriff Tiraspol gegen Real Madrid.

Denn seien wir mal ehrlich: Wer im Kräftemessen der Prestige-Objekte zweier Öl-Milliardäre als Sieger hervorgeht, hat den gemeinen Fußball-Fan nie wirklich interessiert. Zu emotionslos sind diese Spiele, zu abgehoben diese Welt. Die Gänsehaut fehlt. Das kann auch Messis Premierentor nicht kaschieren. Der Marktwert des Argentiniers ist übrigens sechsmal so hoch wie der der gesamten Sheriff-Mannschaft.

Sheriff Tiraspol zeigt: Es braucht keine Super League!

Das Traumtor des Luxemburger Sebastian Thill, die Freudentränen des Underdogs nach dem Schlusspfiff. Das löst Emotionen bei den Fans aus, egal wie alt sie sind oder woher sie kommen. Emotionen, die diesen Sport zum beliebtesten der Welt gemacht haben.

Hoffentlich haben die mächtigen Entscheidungsträger im Fußball genau hingeschaut. Die Sherrif-Sensation zeigt, dass der Fußball keine Super League braucht, in der sich die reichsten Klubs des Kontinents die Kohle hin und her schieben.

UEFA und Co. sollten sich an ihre Wurzeln zurück erinnern

Die Fans wollen und brauchen keine Revolution. Der Fußball lebt von seiner Unvorhersehbarkeit, von Leidenschaft, Identifikation und Emotion.

Die Mächtigen in den Gremien der UEFA und in den Vereinen sollten sich darauf besinnen, was den Fußball groß gemacht hat. Dass diese Werte auch heute noch zeitgemäß sind, hat Sheriff Tiraspol eindrucksvoll bewiesen.

Julian Huter

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.