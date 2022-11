von Alex Hofmeister

München - Leipzig-Star Christopher Nkunku beweist erneut, weshalb er so wichtig für die Sachsen ist. Im entscheidenden Spiel um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League gegen Schachtar Donezk bringt der Franzose die "Roten Bullen" bereits früh in Führung und die Leipziger damit in Richtung Überwintern in der Königsklasse.

In Zeiten umstrittener Jubelposen hat sich der 24-Jährige außerdem etwas ganz Besonderes für seinen Torjubel einfallen lassen. Aus seinem Stutzen zog der Offensivspieler plötzlich einen roten Luftballon hervor und blies diesen auf. Anschließend ließ er die Luft entweichen und der Ballon verschwand wieder im Stutzen.

Im Gegensatz zu anderen Akteuren, die in letzter Zeit mehr oder weniger provokante Jubel zeigten, erhielt Nkunku aber keine Gelbe Karte für sein kurioses Mitbringsel.

Welchen Hintergrund die kleine Showeinlage hatte, ist noch unklar. Möglicherweise entpuppte sich der französische Stürmer mit der Aktion als Fan des Gruselfilms "Es" um Horror-Clown Pennywise.

