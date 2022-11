von Alex Hofmeister

Warschau/München - Fassungslosigkeit unter den Leipziger Fans: Trotz des souveränen Achtelfinaleinzugs der "Roten Bullen" ist unter den Anhängern der Sachsen die Stimmung eher getrübt.

Grund dafür ist offenbar ein intensives Abtasten im Intimbereich bei den Einlasskontrollen. Vor allem Frauen seien demnach Opfer der üblen Vorgehensweise der Ordnungskräfte geworden.

Eine mitgereiste Fangruppierung berichtete bei Twitter von den Vorfällen. Die Vorwürfe sind kaum zu glauben.

Was hier in Warschau passiert spottet jeder Beschreibung @RBLeipzig - selbst Minderjährige werden anlasslos intensivst im Intimbereich betatscht - ein Abtasten war das nämlich nicht mehr. Frauen mussten sich fast entkleiden … Das ist nicht akzeptabel! — RB Leipzig International (@Ravenhawk80) November 2, 2022

Als Reaktion darauf gibt es nun einen Boykott der aktiven Fanszene. Die Choreo wurde abgebaut. — RB Leipzig International (@Ravenhawk80) November 2, 2022

Weiter schreibt der Account Leipzig International: "Selbst Minderjährige werden anlasslos intensivst im Intimbereich betatscht. Ein Abtasten war das nicht mehr. Frauen mussten sich fast entkleiden."

Der Verein selbst reagierte am Abend mit einem Statement: "Die Kontrollen erfolgten zunächst durch den hiesigen Ordnungsdienst, anschließend durch die Polizei. Insbesondere die Kontrollen der Polizei waren unverhältnismäßig, u.a. wurde Fans mit einer Taschenlampe in die Unterwäsche geleuchtet", heißt es dort.

Außerdem seien zwei Fans in Gewahrsam genommen worden. Deshalb befinde man sich in engen Austausch mit der Deutschen Botschaft, falls diese in Warschau übernachten müssen.

